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Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eskişehir yönüne giden bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Kazada 9 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ŞAHİN: ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YAVAŞ: DAHA FAZLA KÖTÜ HABER ALMAMAYI TEMENNİ EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eskişehir Yolu Polatlı İstikameti Temelli Çıkışı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha fazla kötü haber almamayı temenni ediyorum" dedi.

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"OTOBÜS BİRAZ HIZLIYDI, YALPALAMAYA BAŞLADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Eskişehir İtfaiye Polatlı trafik Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (46)

Adem Sakar:

Otobüste muhtemelen bir şoför fazla para vermemek isteyen bir patron uykusuz olunca kaza kaçınılmaz olur

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Okanıl Buzdağ:

Bu trafik kazaları ulkemizde inanilmazda derecede fazla.insalarimizin cani bu kadar ucuz olmamali.icim yaniniyor her haberde

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ZİYA BAŞKAN:

Allah yardımcıları olsun

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Efe:

Eskiden çok duyardık hatalı sollama diye fakat şimdi yollar avrupanin en iyi yolları köprüler tüneller otobanlar ama şimdide şoför hatası kalitesiz vurdumduymaz insanlar çok

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Vkanat:

şu haberin başlığına bakarmısın bunu yazanı direk içeri atması lazım devletin çok sayıda ölü ve yaralı var diyor yani haberi yapanda bişi bilmiyor inşallah bu tür habercileri kısa sürede kurtulmak ümidiyle

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Nihal:

şoförler uyuya kalıyor . burada gördüğüm kaçıncı kaza.

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Fatih Sultan:

Bu kaçıncı facia, bu kaçıncı ihmal! Allah ölenlere rahmet yakınlarına sabır versin

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Nihal Sakmar Yazar:

şoför uyudu mu?

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Saba Baysal:

offff ????

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Wien:

Her nedeni ne olursa olsun, emniyet kemeri neden takmiyor yolcular anlamiyorum.Gördügüm, çogunlukla kemer takilmiyor otobüslerde. Çok kötü bir sonuç yoktur inşallah :(

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