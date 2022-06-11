Ankara yine sele teslim! Aniden bastıran şiddetli yağış sonrası gelen görüntüler korkunç - Haberler

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle alt geçitler sular altında kalırken, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafik de felç oldu. Bazı binaları ise çatısı uçtu.

"MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDI"

İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 16.00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.

MANSUR YAVAŞ: CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte etkili olan yağışlar hakkındaki son durumla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yavaş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı turuncu uyarı sonucunda Ankara merkezinde fırtınayla birlikte görülen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle şu ana kadar 300 bölgede su baskını 35 ağaç devrilmesi 23 çatı uçması 3 elektrik direği devirmesi ihbarı ulaştı. 35 vatandaşımız kurtarıldı. Yağışlar Ankara'nın genelinde hüküm sürdü. 1277 araç 3138 personel alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Yağışlar salı gününe kadar devam edecektir. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden gelen bazı görüntüler: