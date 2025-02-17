Ankara'da hissedilen bir deprem oldu
6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan gelişme de Ankara'da yaşandı. Başkent'te hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye bir beşik gibi sallanmaya devam ederken Ege Denizi'nde günlerdir devam eden sarsıntılar ise korkuyu iyiden iyiye büyüttü.
3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bugün ise bir panik yaratan haber de Ankara'dan geldi. AFAD'ın son dakika bilgilerine göre Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
11.48 km derinlikte meydana gelen sarsıntı Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedilirken, vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda büyük panik yaşadıklarını aktardı.
MANSUR YAVAŞ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaptı. Yavaş "Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.
ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.