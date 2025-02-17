Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye bir beşik gibi sallanmaya devam ederken Ege Denizi'nde günlerdir devam eden sarsıntılar ise korkuyu iyiden iyiye büyüttü.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bugün ise bir panik yaratan haber de Ankara'dan geldi. AFAD'ın son dakika bilgilerine göre Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

11.48 km derinlikte meydana gelen sarsıntı Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedilirken, vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda büyük panik yaşadıklarını aktardı.

MANSUR YAVAŞ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaptı. Yavaş "Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.