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Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

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6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan gelişme de Ankara'da yaşandı. Başkent'te hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye bir beşik gibi sallanmaya devam ederken Ege Denizi'nde günlerdir devam eden sarsıntılar ise korkuyu iyiden iyiye büyüttü.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bugün ise bir panik yaratan haber de Ankara'dan geldi. AFAD'ın son dakika bilgilerine göre Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

11.48 km derinlikte meydana gelen sarsıntı Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedilirken, vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda büyük panik yaşadıklarını aktardı.

Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

MANSUR YAVAŞ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaptı. Yavaş "Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da hissedilen bir deprem oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMUSTAFA Özgenç:

Allah muhafaza eylesin ümmetin cümlesini

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa oldukca alkol yasaklanmadikca faiz yüksek oldukca ulkede deprem bitmez kimbilir her gun kac tane yaslilimiz gecinemedigi icin beddua ediyor halk da ondan oyle depremler belalar artmaya başladı bu dunya gecim dünyası luks yasama dunyasi değil sirketler bankalar kazanacak diye serbest piyasa politikasında israr hem vicdana hem ahlaka hem de Islama terstir Allah in en sevmediği kelimeler zam serbest piyasa alkol uyuşturucu kumar faiz Allah esitligi savunur bu yuzden kolelerrinizle ayni sofradan yeyin der Allah cömerttir ucuzlugu sever zamlari Allah yapiyor demek iftiradir

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yaradana sığınmaktan başka çıkış ve kaçış yolu yok

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Haber Yorumlarımurat dural:

Biz emekliler her gün sallanıyoruz.!

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Haber Yorumlarıselen öztürk:

Evet Bayağ hissettik

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Naci Görür birazdan açıklama yapar. Bugünlerde Ankara'da deprem bekleniyor diye..

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Kızılay'dayız hissettik ödümüz koptu herkese geçmiş olsun

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Deprem büyük değil Çünkü yerin 11 kilometre altında yerin 5 kilometre altında olsa tamam diyeceğim

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Herhangi bir kimse, acaba, ALLAH'tan (c.c) kaçabileceğini mi düşünüyor ?........ ............. ................. ................ .................. ............. ................. ................. ......... Şimdi herkes gitsin KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti'ni çok dikkatlice okusun...... SONRADAN PİŞMAN OLMAMAK İÇİN !!!!! .....................

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Haber Yorumlarıbatuhan karsak:

Geliyor Gelmekte Olan Büyük Deprem gün içinde 3 deprem oldu fay hattında doğu iç anadolu ve batı

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