Ankara'da 85 Yunus Polisi Mezun Oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliğinde temel eğitim kursu alan 7'si kadın 85 yunus polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, yunus polislerinden çok verim aldıklarını, süratle olay yerine ulaştıklarını, vatandaşın sıkıntısına çare olmaya gayret gösterdiklerini ve bunda başarılı olduklarını belirtti.

Şahin, "85 kişiden oluşan son dönem eğitimi başarıyla geçti. Arkadaşlarımız çok ciddi ve özverili bir eğitim sonucunda inşallah kendilerinden daha önce bu kursu almış meslektaşlarıyla birlikte Ankara'mızın huzuruna huzur katacaklar, hizmet edecekler." dedi.

Yunus polislerinden görevlerini yerine getirirken vatandaşlara daha çok yardımcı olmalarını ve anlayış göstermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, mezunlara başarılar diledi.

Konuşmasında başkentin eylül ayı asayiş verilerini paylaşan Şahin, emniyet ve jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan ve ifadeye yönelik aranan 3 bin 570 kişinin yakalandığını aktararak, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 bin 18 düzensiz göçmene kontrol yapılmış, bunlardan 132 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı da geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Vatandaşımızın trafikte daha rahat ve güvenli seyredebilmesi için de arkadaşlarımız tedbirlerini artırdılar. Ankara genelindeki trafik denetlemelerimizde geçen yıla oranla yüzde 48 bir artış var." diye konuştu.

Ticari taksilere ve okul servislerine yapılan denetimlere önem verdiklerini dile getiren Şahin, "Bu denetimler sonucunda uygunluk şartını yerine getirmeyen, hız yapan, alkol kullananlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, siber suçların bugünün önemli bir sorunu olduğunu ve gittikçe arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada da vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz ama biz de emniyet ve jandarmamızla bu alanda çok ciddi mücadele yapıyoruz. Bu manada 2 bin 802 hesapta suç unsuru tespit edilmiş ve yine özellikle yasa dışı bahis, kumar ve bilişim alanında da 14 ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 74 kişi gözaltına alınmış ve 20'si tutuklanmıştır."

Eylül ayı içinde organize suç örgütlerine yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, bu operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını, 11'inin tutuklandığını, 4 organize suç örgütü ve çetenin çökertildiğini bildirdi.

Narkotik suçlarla mücadelede 929 olaya müdahale edildiğini, 1627 kişinin gözaltına alındığını, bunların 128'inin tutuklandığını kaydeden Şahin, bu operasyonlarda 81 kilogram civarında uyuşturucu madde, 1 milyon 750 bin 919 uyuşturucu hap ve 351 kök kenevir ele geçirildiği bilgisini verdi.

Vali Şahin, terörle mücadeleye yönelik 35 operasyon yapıldığını, bu operasyonlar neticesinde 114 kişinin gözaltına alındığını, 42'sinin tutuklandığını bildirdi.

"Suç oranları kararlılıkla düşürülecektir"

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yunus polislerinin aldıkları özel eğitimle, her türlü acil duruma anında müdahale ederek halkın huzur içinde yaşaması için en zorlu şartlarda büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Yunus polislerinin kabiliyetleriyle şehir hayatında güvenlik anlamında büyük önem taşıdığının altını çizen Dinç, şunları kaydetti:

"Her an tetikte olan yunuslar, sadece hızlı müdahaleleriyle değil, sokaklardaki varlıklarıyla suç oranlarını azaltan caydırıcı bir güçtür. Motosikletli polis timleri amirliğinde görev yapan personel sayımız, 2 aylık eğitimlerini tamamlayarak bugün mezun olan 78'i erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 85 personelin katılımıyla 394'e yükselmiştir. Bu artışla birlikte meydana gelen olaylara en kısa sürelerde müdahale edilecek, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında daha etkin olunacak, suça ve suçluya fırsat verilmeden suç oranları kararlılıkla düşürülecektir."

Dinç, motosikletli polisler amirliğine yeni katılan yunus polislerini kutlayarak başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, dereceyle mezun olan polislere madalya takdim etti.

Törende yunus polisleri zeybek oynadı, akrobatik gösteriler yaptı, asayiş olayı senaryosu canlandırıldı.

Tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.