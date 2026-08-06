Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda freni boşalan bir TIR’ın karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
- Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşalan TIR, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı ve zincirleme kazaya neden oldu.
- Kazada Baki Türk hayatını kaybetti, araçlarda sıkışan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaza, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçe girişinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşalan TIR'ın karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı.
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI BİÇTİ
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyreden 42 AVB 053 plakalı TIR, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve ışıkta bekleyen iki otomobil, bir hafif ticari araç ve başka bir TIR'a çarparak durabildi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Baki Türk olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda sıkışan 9 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.