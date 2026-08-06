Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşalan TIR'ın karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI BİÇTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyreden 42 AVB 053 plakalı TIR, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve ışıkta bekleyen iki otomobil, bir hafif ticari araç ve başka bir TIR'a çarparak durabildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Baki Türk olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda sıkışan 9 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı