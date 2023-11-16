Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışın ardından Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Trafik Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

TRAFİK D-100 KARA YOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çeviriyor. Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

METEOROLOJİ RAPORLARI PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET EDİYOR

Twitter'daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, pazar gecesi Türkiye'de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Pazar gecesi Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Sivas, Kayseri ve Bolu'da kar yağabileceğine dikkat çeken uzmanlar, İstanbul'da ise pazar günü yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği tahmininde bulundu.

"İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ"

Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var" ifadeleri yer aldı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.