Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz ortak basın açıklaması yapıyor.