Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i ile kameralar karşına geçti. Erdoğan "Almanya ile ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Merz ise "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Erdoğan'a bu konuda stratejik diyalog teklif ettim." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz ortak basın açıklaması yapıyor.

