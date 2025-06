Ali Fazıl Kasap, TBMM'deki 388 Günlük "Demokrasi Nöbeti"Ni Kaleme Aldığı Kitabı Anlattı: "Hasan Bitmez Kürsüde Gazze'yi Anlatırken Öldü.

Haber : Emine DALFİDAN - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi TBMM'de kürsüde kalp krizi geçirerek vefat eden Hasan Bitmez ve partisinin grubunun düşmemesi için onun yerine geçmesi ve Saadet Partisi'nde geçirdiği 388 günü anlattığı "Demokrasi Nöbeti" başlıklı kitap kaleme aldı. Tarihe not düşmek istediğini ifade eden Kasap, "Hasan Bitmez hayatını Gazze, Filistin için adamış bir insandı. Onun sözlerinin boşta kalmaması gerekiyordu. Ben, Saadet-Gelecek grubunun düşmemesi için katkıda bulunmuştum. O süreçte yaşananların da kayda geçmesi gerekiyordu. Kitabın tüm gelirleri Gazze'ye gidecek. Oradaki çocuklara ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in 12 Aralık 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılması ve hastanede 14 Aralık'ta vefat etmesini, Saadet Gelecek Grubu'nun düşmemesi için CHP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçmesini ve ardından Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin Yeni Yol Grubu'nu oluşturmasıyla 388 gün sonra yeniden CHP'ye dönüşünü anlattığı "Demokrasi Nöbeti -Saadetli Günlerim" başlıklı kitap yazdı.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, kitabı yazma nedenini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Tarihe not düşmek istediğini dile getiren Kasap, Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurul kürsüsünde 12 Aralık 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'e yönelik saldırılarını, zulmünü anlatırken kalp krizi geçirerek vefat ettiğini hatırlattı.

Hasan Bitmez'in vefatı üzerine, CHP'nin "muhalefetin sesinin kısılmaması için" TBMM'de Saadet-Gelecek grubunun düşmesini önlemek amacıyla karar aldığını belirten Kasap, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteği üzerine partisinden istifa ederek Saadet-Gelecek Grubu'na katıldığını anlattı. Demokrasi için önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kasap, şöyle konuştu:

"Hasan Bitmez vefat ettikten sonra kürsüde, sözü yarım kalmıştı. Kendisine hakaretamiz sözler söylenmişti iktidar grubundan, 'Allah'ın gazabıyla öldü' vs. Bunlar yersiz, yanlış şeylerdi. Saadet-Gelecek grubunda yer aldıktan sonra yaşadıklarımı günlük olarak not almıştım. Son olarak geçen mayıs ayı içinde Gazze ile ilgili iki olay TBMM'ye geldi, bir yardım koridoru açılması ile ilgili araştırma önergeleri vardı. Bunlarla ilgili iktidar blokundan, AK Parti'den 172 milletvekilinin Gazze'ye yardım koridoru açılmasına ret oyu vermesi gerçekten can sıkıcı, utanç vericidir. Ömer Çelik'in 'İsrail devleti dostumuzdur' açıklaması yanlış beyanatlardır. Dünyanın her yerinde sivil toplum Gazze'ye yardım için yürürken, gösteriler yaparken en son Lahey'de 100 bin kişi gösteri yaparken Türkiye sessiz kalamazdı. İktidar blokunun ret oyu vermesinden sonra dedim ki 'Bunu kitap haline getireyim.' Hasan Bitmez'in sözleri ve 388 günde yaşadığımız, özellikle Gazze ağırlıklı son Meclis konuşmaları ve aynı Meclis konuşmasının motomot tekrarı var. Aliya İzzetbegoviç'in sözleri de ilham verdi: 'Herşey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.' Bizimki sessizliğin de ötesinde artık. Ret konumuna gelen iktidar blokunun aklına gelmesi için gündeme getirildi."

"Refah Sınır Kapısı'na gideceğiz"

Kitapla ilgili imza günleri düzenleyeceklerini kaydeden Ali Fazıl Kasap "Gazze'yi diri tutacağız. Kitabın tüm gelirleri Gazze'deki çocuklara Refah Sınır Kapısı vasıtasıyla ulaştırılmaya çalışılacak. Refah Sınır Kapısı'na gideceğiz. Sayın Genel Başkanımızın da o şekilde talebi var. Gazze'yi gündemde tutmamız gerekiyor, duyarlılık oluşturmamız gerekiyor, tarihe not düşülmesi gerekiyor. Kimin nerede olduğunun belli olması gerekiyor" dedi.

"O gün bir kaos ortamıydı"

Ali Fazıl Kasap, Hasan Bitmez'in Genel Kurul'da vefat ettiği günü şöyle anlattı:

"O gün bir kaos ortamıydı. Meclis tarihinde kürsüde vefat eden çok azdır. Tarihe çok ciddi bir damga vurdu, özellikle Gazze için. Zaten hayatını Gazze, Filistin için adamış bir insandı. Onun sözlerinin boşta kalmaması gerekiyordu. Grubun düşmemesi için katkıda bulunmuştum. O süreçte yaşananların kayda geçmesi gerekiyordu. Türk halkının Gazze ile ilgili bilgilenmesi gerekiyor. Oradaki insani bir durum. Bu bir soykırım. Sadece 30 bin çocuk öldü. Çocukların yaşadıkları açlık, sefalet, susuzluk, bunlar dünyanın gözlerini yaşartan olaylar ama TBMM'nin sessiz kalması duyarsız kalması kabul edilebilecek şeyler değil. İsrail ile ticari ve siyasi ilişkileri her platformda devam etmesi, ihracatın devam etmesi doğru bir şey değil."

"Baba ocağına döndüm"

Saadet-Gelecek grubunda 388 gün kaldığını ifade eden Ali Fazıl Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yıldan fazla süre Saadet grubunda kaldım, çalışmalarımıza devam ettik. Bu senenin başında Saadet-Gelecek grubunun Yeni Yol diye bir grup oluşturmasından sonra misyonumuz bitti, onlar 23 milletvekiline ulaştılar. Grubun artık düşme riski olmadığı için baba ocağına tekrar geri döndüm. O süreçte yaşadığım, aşina olduğum olayları burada resmetmeye çalıştım ve inşallah tarihe not düştüm."

"Olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım"

"Bir başka çatısı altında çalışmak nasıl bir duyguydu" sorusu üzerine Kasap, "Allah var çok iyi karşıladılar. Kendi grubumuz da önemli bir misyon olarak gördü. Hep takdir oldu. Hiç olumsuz görüş söyleyen olmadı. Zor bir görevdi. Seçildiğiniz kendi partinizden istifa edip belki bir partiden istifa edip ama toplumda ve parti tabanında, Saadet Grubundan olsun hiç olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım" dedi.

Özgür Özel: "Otoriter bir iktidarın muhalefetin sesini kısmaya çalıştığı dönemde önemli bir fedakarlığın hikayesi"

Ali Fazıl Kasap'ın üç bölümden ve 123 sayfadan oluşan kitabı "Hasan Bitmez'in anısına" notuyla başlıyor ve önsözlerle devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kütahya Milletvekilimiz Fali Fazıl Kasap'ın kaleme aldığı Demokrasi Nöbeti kitabı, otoriter bir iktidarın muhalefetin sesini kısmaya çalıştığı bir dönemde üstlenilen önemli bir fedakarlığın ve demokrasiye sahip çıkışın hikayesidir. Bu süreçte sık sık milletvekilimizin artık Saadet Partili olduğu, oradan dönmeyeceği iddiaları ortaya atıldı fakat bir gün bile CHP'ye bağlılığından vazgeçmedi. Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Grubunun kurulması ve Saadet Partisinin de bu gruba katılması üzerine 388 gün sonra yeniden baba evine döndü. Muhalefetin sesinin kısılması girişimine karşı büyük bir dayanışma gösteren, bir muhalefet grubunun daha Mecliste söz söylemesine imkan tanıyan kıymetli Milletvekilimiz Kasap'a bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan: "Hem partimize hem de Türkiye'nin demokratik mücadelesine önemli bir güç kattınız"

Kitapta, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da Kasap'a teşekkür yazıları yer aldı. Mahmut Arıkan, "Saadet-Gelecek grubunun Meclis'teki mevcudiyetini sürdürmesi için verdiğiniz mücadele, halkımıza daha güçlü bir demokrasi ve daha adil bir yönetim sunma yolunda çok değerli bir katkıdır. Bu zor dönemde gösterdiğiniz duyarlılık ve katkı hem partimize hem de Türkiye'nin demokratik mücadelesine önemli bir güç katmıştır. Ayrıca kitabınızda Saadet Partisi grubunda geçirdiğiniz hatıraları paylaşıyor olmanız sadece siyasal geçmişimizi değil, ülkemizin demokratik mücadelesindeki önemli anları da geleceğe taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu: "Saadet Partisi tarihine çok değerli bir sayfa eklediniz"

Temel Karamollaoğlu da şunları kaydetti:

"Yapmış olduğunuz bu fedakarlıkla hem Türk demokrasi tarihinde adınız hafızalara kazındı hem de Saadet Partisi tarihine çok değerli bir sayfa eklediniz. Bu örnek davranışınız sadece siyasi bir hamle olmanın ötesinde, toplumumuzun birlik ve beraberliğine duyduğunuz derin bağlılığın bir göstergesidir. Kitabınızın gelirini Filistin'e bağışlama kararı almanız sadece siyasi bir adım değil, aynı zamanda insani bir duruş sergilemektir. Filistin halkına duyduğunuz bu derin empati, adaletin ve barışın ne dengi değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatyor. Bu anlamlı hareket sadece Türkiye için değil, tüm dünyada barış ve adaletin önemine dikkat çeken bir çağrıdır."

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Bu eser yalnızca geçmişin bir kadı değil, geleceğe ışık tutan bir belgedir. Hasan Bitmez'in cesur sesi, Ali Fazıl Kasap'ın demokrasi mücadelesi ve Meclis'te yaşananların gerçek yüzü burada açıkça ortaya konuşor. Tarih, halkın iradesini yok sayanları da demokrasi için mücadele edenleri de unutmaz. Bu kitap demokrasi mücadelesine katkı verme sorumluluğunu üstlenenlerin kitabıdır" ifadelerini kullandı.

Bitmez'in anısına "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiiri

Ali Fazıl Kasap, kitabında Hasan Bitmez'in kürsüde yaptığı konuşmanın tümünü TBMM tutanaklarından aktararak, Sezai Karakoç'tan bir dörtlük okuduktan sonra vefat ettiği anı ve ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Hasan Bitmez okuduğu bu şiirin ardından kürsüde fenalaşarak yere düşerken, iktidar sıralarından 'Allah'ın gazabı işte böyle olur' nitaları yükseliyordu. Bu dramatik olayın hemen ardından salonda tansyonun yükseldiği anlar yaşandı. Genel Kurul'da bazı milletvekillerinin tepkileri, karşılıklı atışmalar ve gergin bekleşi hakimdi. Meclis Başkanı oturuma ara veriren koridorlarda endişeli bekleyiş başlamıştı. Ambulans sesi Meclis'in sessizliğini bozarken, tüm gözler hastaneye giden yoldaydı. Hasan Bitmez'in sağlığından endişe ederken, gelecek güzel bir haberi gört gözle bekliyorduk. Takvimler 14 Aralık tarihini gösterdiğinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Bitmez'in vefat ettiği haberi geldi."

Kasap, o sırada Meclis Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in Hasan Bitmez'in vefat haberini aynı gün Meclis Genel Kurulu'na duyurarak parlamentoyu bilgilendirdiğini ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine duygularını paylaşmaları için söz verdiğini anlattı.

Ali Fazıl Kasap, kitabın sonunda Hasan Bitmez'in anısına, "Hayata, umuda, güzelliğe, kardeşliğe ve yarınlara olan inançla mücadelemiz sürecek, bu memlekete barışı, refahı, huzuru, mutluluğu, özgürlüğü ve adaleti getireceğiz" sözleriyle, şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiirine yer verdi.