Akşener Manisa'da: 'Ben Hep Başaracağız Diye Söylerim, Bu Defa Diyorum Ki Kazanacağız, Kazanacağız, Kazanacağız'

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ - Kamera: KERİM UĞUR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Manisa'da belediye kazanma işlerini gençlerimiz ve kadınlarımıza emanet ediyorum. Bu defa bu işin öncülüğünü siz yapacaksınız. Beni kadın olduğum için envai çeşit, hakaret babında bana sıfat koyanların hepsine o kadın eliyle şu hareketi (tokat hareketi) hep birlikte yapacağız. Ben hep başaracağız diye söylerim ama bu defa diyorum ki kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene... Diyemeyenler utansın" dedi. Gürhan Özcan, İyi Parti'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için Edirne'de başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün Manisa'ya geldi, ilk olarak Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonrası şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ailesini ziyaret etti. Daha sonra İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, son olarak Manisa'da bir otelde partililerle buluştu.

"BİZ AK PARTİ'NİN KARŞISINDA CHP'Yİ YA DA BAŞKA BİR SİYASİ PARTİNİN ADAYLARINI KAZANDIRMAK İÇİN Mİ BU SİYASİ PARTİYİ KURDUK"

İYİ Parti'nin kuruluş günlerinde yaşadıkları zorlukları hatırlatan Akşener, "Hür ve müstakil ya da özgür ve bağımsız Türkiye'nin bütün şehir ve ilçelerinde kendi logomuzla, kendi aday gösterdiğimiz arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. Biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, haksızlığa, tehdide göğüs gererek 6. yılını doldurup 7'ye adım atmış bir siyasi partiyiz. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, aldığı oy oranı yüksek olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen ve iddiasını unutturulan bir anlayışla kaldık. Şu söylendi, 'Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Ayrı girersek şurasını AK Parti alırmış. Sizlere bir sorum var. Biz AK Parti'nin karşısında CHP'yi ya da başka bir siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk, onlara yancılık yapmak için mi kurduk" dedi.

Cumhuriyetin kurucu iradesinin Türk milliyetçiliği olduğunu söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU ÜLKEYİ YÖNETECEĞİMİZE DUYDUĞUMUZ İNANÇLA YOLA ÇIKTIK"

"Hem milliyetçi hem demokrat hem kalkınmacı bir siyasi parti olarak; liyakatin ortandan kalktığı, vatandaşın ezildiği, yandaşların kayrıldığı bir düzeni, o düzenin parçası olup, bir avuç zenginin servetine servet kattığı... Manisa tarımıyla, meyve ve zeytin yetiştiriciliği ile kendine yeten bir şehirdir ama buna rağmen eğer yüzde 50'nin üzerinde çalışanın sadece asgari ücret kazandığını söylerseniz bu şehir fakirleşmiştir demektir. Birilerinin fakirleştiği ama servet sahibinin kayrılarak oluşan servetlerin servetine servet kattığı bir Türkiye'de diyoruz ki istihdamın yaratıldığı, kadınların gece eve gelirken yalnızsa eğer elektrik direğinde de o ampul yoksa titreye titreye evine vardığı özellikle büyükşehirlerde ama buna karşılık 'karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek lazım geldiğini' iddia eden hoca kılıklı şerefsizlerin olduğu bu ülkede, her şey bir yana kul hakkının, ahlakın, haklı ve helal kazancın ne olduğunun anlatılması gerektiği yerde 'şu kadar kız çocuğuyla evlenilir mi evlenilmez mi' sürekli kadınlar üzerinden kadınları inciten ve kadınlara el uzatılmasının önünü açan hoca kılıklı tiplerin televizyonlarda çıkıp konuşma yaptığı bir Türkiye'yi biz reddettiğimiz için bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için yola çıktığımızı ve bu ülkeyi yöneteceğimize duyduğumuz inançla yola çıktık.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ OY ORANI DAHA BÜYÜK BİR SİYASİ PARTİNİN YANINDA YER TUTMASINI SAĞLAMAK VE BİR İKTİDAR MÜCADELESİNİ VERMEK"

Biz bu ülkeyi hakikaten çok sevdik. Diyorum ki en son hem teşkilatlarımıza hem seçmenlerimize yalnız başımıza seçime girerek elbette bir zorluğu göze alarak ve bu zorlukla mücadele edip galip gelmek inancıyla yola çıktık. El sıkışmak kolay. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dayattığı bir sistem var. Bütün siyasi partileri oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında yer tutmasını sağlamak ve bir iktidar mücadelesini vermek. Türkiye'de kurulan tüm siyasi partilerin iddiasını ortadan kaldıran ve sonuç itibariyle birinci öncelik Cumhurbaşkanlığı kazandıktan sonra bu ucube sistemden kurtulmayı önceleyen onun için de ittifakı hepimizin önüne dayatan bir sistem bu.

"YEREL SEÇİMLER İLGİNÇTİR PROJELERİN TARTIŞILDIĞI VE HER SEÇİMDE CUMHUR İTTİFAKI BİLEŞENLERİNİN BİR ŞEKİLDE OY KAYBETTİĞİ BİR SİSTEMDİR"

2018'den bugüne kadar o sistemin mecburiyetlerine uyduk. Ama değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2023'te biz bu sistemi değiştirebildik mi? Hayır. Şimdi herkes birbirinin üstüne suç atıyor. Kabul kardeşim suç benim. Ne değişiyor? Biz önemli bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de ona buna yol açmıyoruz. Hani Cumhurbaşkanlığında kendi başımıza gitsek diyecekler ki ona yol açıyor, buna yol açıyor. Hayır öyle de değil. Yerel seçimler ilginçtir projelerin tartışıldığı ve her seçimde Cumhur İttifakı bileşenlerinin bir şekilde oy kaybettiği bir sistemdir.

"BU CÜMLEDEN ÇOK ÇOK ÜZÜLMÜŞLER. HAYRETLER İÇİNDEYİM. ÇÜNKÜ SERT BİR BİÇİMDE KUTUPLAŞMAYA ALIŞTILAR"

Ben Bursa'da dedim ki 'AK Parti'ye gıcık olanlar var, bize de gıcık olanlar var muhtemelen, CHP'ye gıcık olanlar var bize oy verin, şart değil şuna gidelim buna gidelim, buyurun biz varız. İkisinin de kulağının uçlarını sertçe çekin ve her iki siyasi parti de seçmeni görür olsun.' Bu cümleden çok çok üzülmüşler. Hayretler içindeyim. Çünkü sert bir biçimde kutuplaşmaya alıştılar. Öyle yok, bundan sonra seçmen velinimettir. Şimdi projelerin yarıştığı bir anlayışı bu seçimlerde hayata geçireceğiz."

"Seçimlerde İYİ Parti başarısız olursa Genel Başkan olarak ne yapacaksınız sorularına 'Bedelini öderim'" yanıtını verdiğini aktaran Akşener, "Biz başımızı koyduk Türkiye'nin yoluna. Ölürüm Türkiye'm yoluna. Türkiye uzun zamandır ölürüm Türkiye'yi unuttuğu için o iş bambaşka bir şekilde anlaşılmış. Milletimiz bizi anlıyor. Bütün zorluklara rağmen 2018'de de 2023'de de yeni kurulmuş, AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde ayakta kalmayı bize sağladı milletimiz" dedi.

"SABAHLARI BİR POĞAÇA YEMEK EN BÜYÜK HAYALİ, YAZIKLAR OLSUN BİZİ YÖNETENLERE"

Manisa'nın sorunlarına da değinen Akşener, "Biraz önce Ümit Özlale ile konuştuk hem İzmir'de hem Manisa'da gençler arasında uyuşturucu yaygınlığından bahsetti. Ona yönelik önlemleri geliştiren, tarımın gelişmesi için gayret gösteren, yurtsuz kalan öğrenciler için yurt yapan... Biz sabah kahvaltısı, öğle yemeği devlet okullarında lise son sınıfa kadar okuyan çocuklara ücretsiz yemek önerdik bu iktidara ama yapmadılar. Siz kazanacaksınız bunu belediye imkanlarıyla yapacaksınız. İstanbul'da bir çalışma yaptırdım. Hayallerini söyleyeyim siz çocukların, adı Hatice en büyük hayali ne biliyor musunuz? Geçtiği fırın pastane arası bir işletmenin önünden çıkan kokulardan o kadar imreniyor ki sabahları bir poğaça yemek en büyük hayali, yazıklar olsun bizi yönetenlere. Aç aç... Süt, yoğurt diye bir kavram yok. Ne yapacak arkadaşlarımız? Belediyenin imkanlarını yandaşlara, candaşlara, yoldaşlara onlara sunmak yerine çalmayacak, çaldırmayacak, yandaş korumayacak... Çocuklarımıza her şehirde her ilçede ücretsiz yemek verecekler" diye konuştu.

"O ÇOCUKLARA YURT YAPACAKSINIZ O KYK YURTLARINI TERTEMİZ TUTACAKSINIZ. O YURTLAR O ÖĞRENCİLER İÇİN BEDAVA OLACAK"

KYK'larda üniversite öğrencilerinin yaşadığı problemlere değinen Akşener, "Yemeğin içinden böcek çıkıyor böcek. Yaşadıkları ortam perişan. Ama bir taraftan da o KYK yurduna kayıt yaptıramıyor çünkü babasının, anasının imkanı yetmiyor. Sonuç itibariyle binlerce gencimiz üniversiteye kaydını yaptıramıyor ya da donduruyor. O çocuklara yurt yapacaksınız o KYK yurtlarını tertemiz tutacaksınız. O yurtlar o öğrenciler için bedava olacak" dedi.

"KADINLAR, KIZ KARDEŞLERİM BU SEÇİMLERDE İYİ PARTİ'YE KAZANDIRACAK OLAN SİZSİNİZ"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kadınlar, kız kardeşlerim bu seçimlerde İYİ Parti'ye kazandıracak olan sizsiniz. Bir numaraya çıkaracak olan sizsiniz. Çünkü erkekler kapının zilini çalıp içeri giremez. Ama siz gideceksiniz. Sizden rica ediyorum. 2,5 ayımız kaldı, şimdiden eşlerinizden, çocuklarınızdan özür dilerim haklarınızı helal etsinler. Ben başta olmak üzere hiçbirimiz şu an itibariyle artık evimizde çok zaman geçirmeyeceğiz. O kapı zillerini çalıp o insanların derdini dinleyip o dertlerinin sonunu da getirip büyükşehir belediye başkanımıza ya da ilçe belediye başkanlarımıza anlatıp o dertlere çare üretilmesine sebep olacaksınız. Her bir kadın ailesindeki erkekleri ikna edecek."

Manisa'daki üreticilerin sesinin duyulması gerektiğini savunan Akşener, "Yandaş 5 müteahhide giden paraların karşılığı olarak, insan utanır be bütçede şu an itibariyle tarıma konulan teşvik parası devede kulak. Yandaşların vergi affına baktığınız zaman kaç tane öğrenciye burs verilir, fabrika yapılır, yurt yapılır ve tarıma destek verilir" dedi.

"TAYİN ETMEYECEĞİNİZ ÇOCUKLARI ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE NİYE YETİŞTİRİYORSUNUZ? SİZİN PLANLAMANIZ YOK MU"

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki alım gücünün her geçen gün zayıfladığını belirten Akşener, "Evlatlarımız bu ülkeye hizmet etmek için okurken mezun olduktan sonra iş bulabilse gider mi? Atanamayan öğretmenler... Ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmeni olarak okulum bittiği gün tayin oldum, üniversiteyi bitirdim ilk ay içinde tayin oldum. Tayin etmeyeceğiniz çocukları öğretmen olmak üzere niye yetiştiriyorsunuz? Sizin planlamanız yok mu? Ücretli öğretmen… Gerçekten büyük hakaret" diye konuştu.

"SIĞINMACI SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ. BİZİM BELEDİYELERİMİZİ ALDIĞIMIZ YERLERDE BU SORUN ÇÖZÜLECEK"

Türkiye'nin bir sığınmacı cenneti olduğunu savunan Akşener, "Ucuz çalışıyorlar. Sen buyur gel demişsin. Ne için dürttün kardeşim? Demokrasi getirecektin Avrupa Birliği ve Amerika ile hani ne oldu? Kimine göre 10 milyon, kimine göre 11 milyon… Bir kere rakamı yok işin, sığınmacının dahil olduğu bir Türkiye, Avrupa'ya oraya buraya kabadayılık yapıp içinde her türlü olumsuz insanların da bulabildiği, Türkiye'yi yarın çok durumda bırakacak bir kitlenin Türkiye'de yer aldığı ne zaman gideceklerinin belli olmadığı bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim belediyelerimizi aldığımız yerlerde bu sorun çözülecek" dedi.

Akşener, sözlerinin şöyle tamamladı:

"Manisa'da belediye kazanma işlerini gençlerimiz ve kadınlarımıza emanet ediyorum. Bu defa bu işin öncülüğünü siz yapacaksınız. Beni kadın olduğum için envai çeşit hakaret babında bana sıfat koyanların hepsine o kadın eliyle şu hareketi (tokat hareketi) hep birlikte yapacağız. Ben hep başaracağız diye söylerim ama bu defa diyorum ki kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene...Diyemeyenler utansın."

Akşener'in konuşmasının ardından Gürhan Özcan, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.