Akaretler Art Project ikinci edisyonu başladı

Bilgili Sanat'ın destekleriyle düzenlenen Akaretler Art Project'in ikinci edisyonu, Akaretler Sıraevler'de 25-27 numaralı binalarda gerçekleştirilen açılışla başladı.

Artweeks Istanbul, sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdürme hedefiyle hayata geçirdiği "Project" serisiyle devam ediyor. "Artweeks Istanbul Project" olarak başlayan bu seri, ikinci edisyonundan itibaren mekanıyla özdeşleşerek "Akaretler Art Project" adıyla yoluna devam ediyor.

Artweeks Kurucu ve Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artweeks Akaretler projesinin 2018'de başladığını ve bu süreçte farklı mekanlarla beraber hareket ettiklerini belirtti.

"İzleyiciye her edisyonda farklı bir deneyim sunduk"

Her edisyonun farklı mekanlarda gerçekleştiğini aktaran Kurtulmuş, "Her edisyonda Akaretler Sıraevler'deki bina sayımız ve yerlerimiz değişti. Bu da bize her zaman bir dinamizm verdi. İzleyiciye her edisyonda farklı bir deneyim sunduk." dedi.

Kurtulmuş, projenin galeriler, bağımsız sanat inisiyatifleri ve sanatçılar için alternatif bir sergileme alanı oluşturmayı amaçladığını belirterek, yıllık programlarda yer bulamayan sanatçıların eserlerini izleyiciyle buluşturmak adına imkan sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Akaretler Sıraevler'de yaz boyunca sergi ve sanat buluşmalarının devam edeceği bilgisini veren Kurtulmuş, projenin sanat ortamına yeni bir hareketlilik kazandıracağını ifade etti.

Sabiha Kurtulmuş, ikinci edisyon kapsamında 6 galeri ile birlikte çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anna Laudel, uluslararası bir seçkiyle temsiliyetindeki usta ve genç sanatçılarını bir araya getiriyor. Kairos, her iki katta ayrı kürasyonlarla izleyicisini karşılıyor. Bu edisyonun en yeni sürprizlerinden birisi galeri işbirlikleri sunuma dönüşüyor. Ambidexter ile Evin, ortak bir kürasyonla 25-27 numaralarda farklı katlarda yer alıyor. Martch Art Project ve OG Gallery ise ortak bir kürasyon yapma fikrini kendi odaklarından sunuyor. Galerilerin dostluklarını ve bir arada sunumlarını görmek izleyici için sürpriz bir rota yaratıyor."

"Türkiye'de galericilik gerçekten çok meşakkatli ve ciddi özveri isteyen bir iş"

Sanat hayatında galerilerin önemli bir işlev gördüğünün altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye'de galericilik gerçekten çok meşakkatli ve ciddi özveri isteyen bir iş. 32 yıl oldu sektöre girişim. Tüm eksikliklere ve olumsuzluklara rağmen gerçek galericilik karşılığını buluyor. Tabii burada beklenti ve şartları çok doğru değerlendirerek konuşmak gerekiyor. Bizler Ortadoğu ile kıyaslandığımızda çok daha dinamik, güçlü bir yapıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, galerilerin sanatçılarla kurumlar arasında bir "köprü" görevi gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galeriler, sanatçılar adına kişiler, kurumlar arasında bağlantıyı sağlayan, sanat piyasasını kuran ve kariyer oluşumunu sağlayan sanat dünyasının en önemli yapılarıdır. En başarılı sonuç ise uzun süreli galerici, sanatçı ve koleksiyoner ilişkisinden alınır. Bizim etkinliğimiz, galerilere programları dışında yeni bir sergileme alanı sunarken, aynı şekilde yeni karşılaşmalar ve ilişkilere de olanak sağlıyor."

"Proje, güncel sanatın daha geniş bir kamusal görünürlük kazanmasına da katkı sağlıyor"

Anna Laudel sanatçı temsilcisi Şeyma Karaca da farklı galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri bir araya getiren girişimlerin İstanbul'un kültür-sanat ekosistemine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Akaretler Art Project'in çeşitlilik, etkileşim ve keşif odaklı yapısının galerinin vizyonuyla örtüştüğünü ifade eden Karaca, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları destekleyen, uluslararası diyaloğu teşvik eden bir program yürüttüklerini anlattı.

Karaca, projeyle sektör için önemli bir buluşma imkanı sunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Proje, sanatçılarımızın yeni izleyici kitleleriyle buluşmasına, farklı galeriler ve sanat profesyonelleriyle etkileşim kurmasına olanak tanırken, güncel sanatın daha geniş bir kamusal görünürlük kazanmasına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda İstanbul'un sanat ortamını daha erişilebilir, canlı ve kapsayıcı kılan önemli bir buluşma noktası oluşturuyor. Bu yılki edisyonda yer almaktan ve sanatçılarımızın üretimlerini böylesine dinamik bir platformda paylaşmaktan dolayı heyecan duyuyor, Akaretler Art Project'in sanat dünyası içerisindeki iş birliklerini ve diyalogları güçlendirmeye devam edeceğine inanıyoruz."

"Akaretler'i izleyiciyle daha doğrudan ilişki kurabildiği bir alan olarak kıymetli buluyorum"

Kairos Kurucu Direktörü Ezgi Yıldız, Akaretler Art Project'te yer almanın kendileri için önemine değinerek, "Akaretler'i her zaman sanatın daha ulaşılabilir hale geldiği, izleyiciyle daha doğrudan ilişki kurabildiği bir alan olarak kıymetli buluyorum. Farklı galerilerin ve sanatçıların aynı yapı içinde bir araya gelmesi de İstanbul sanat ortamı açısından canlı ve önemli bir karşılaşma alanı yaratıyor. Bu nedenle Akaretler Art Project'in ikinci edisyonunda yer almak bizim için oldukça anlamlı." dedi.

EVİN Galerist Direktörü Osman Nuri İyem ise Akaretler Sıraevler'in tarihi dokusu ile çağdaş sanatın özel bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, Ambidexter ile gerçekleştirecekleri ortak sunumda farklı sanatçıların üretimlerini bir araya getirdiklerini ve katmanlı bir sergi deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Akaretler Art Project" hakkında

Bilgili Sanat'ın sanatı kentsel dokuyla bütünleştirme ve sanatsal üretime sürdürülebilir destek sağlama vizyonunun bir parçası olan Akaretler Art Project, çağdaş sanatı tarihi dokuyla ve gündelik yaşamla iç içe geçirerek İstanbul'un kültür sanat hayatına esnek ve sürdürülebilir bir model sunmayı hedefliyor.

Küratöryel ve sanatçı odaklı bir yaklaşımla şekillenen etkinlik, galerilerin temsilindeki sanatçıların ve yeni birlikteliklerinin güncel üretim odaklarını ön plana çıkaracak ve izleyiciye sanatla daha samimi ve derinlikli bir diyalog kurma imkanı tanıyacak.

Sanatseverlerle 14 Haziran'a kadar buluşacak Akaretler Art Project ikinci edisyonunun ardından Akaretler Sıraevler, tüm yaz boyunca sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.