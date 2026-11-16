AK Partili vekil Güneş, HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine alınmasını istedi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine alınmasını ve zorunlu sevk zincirinin hayata geçirilmesini istedi. Güneş, "Menenjit aşıları yönünden de benzer çalışmalar yapılmalıdır" dedi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise koruyucu sağlık hizmetlerine bütçeden daha fazla pay ayrılması, Ruh Sağlığı Kanunu çıkarılması ve sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA