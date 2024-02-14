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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

3 POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi. Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu. Alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı. Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

SALDIRIYI SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı. Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

SUÇA SÜRÜKLENEN 3 ÇOCUK TUTUKLANDI

Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti. Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Aziz Yeniay AK Parti Yeniay Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Mark Kolçak:

Hiçlik seviyesine en yakın olan MANA ve MANTIK.. ülkemizi yani Türkiyeyi Korusun. İnsanlar teröristlik yapmamalı. Eğer para bulamıyorlar ise.. çöplere bakabilirler. Ben kendim mesela para bulamadığımdan dolayı çöp kutularına tek tek bakıyorum ve güzel şeyler buluyorum. Çöplerde bir sürü BEDAVA şey varken.. teröristlik yapmaya ne gerek var ? Suç işlemeye ne gerek var ?

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HALİS ER:

İdam

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Mark Kolçak:

idam edilenin ruhu nereye gidecek eğer bilinmiyor ise.. Hiçliğe en yakın olan MANA ve MANTIK derki.. "idam edilmemesi lazım". İdam edilenin ruhu HİÇLİĞE mi gidecek yoksa Kainat'ın içinde bir yeremi gidecek ? Bilmeden idam etmek olurmu hiç ?

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Gerard Dirivia:

Geleceğin terörleri diyeceğimde şimdiden olmuşlar zaten

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Murat İnceoğlu:

Suça sürükleyenlerde yakalanır inşallah hepsine gereği yapılır

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Murat İnceoğlu:

Suça surukleyenlerde yakalanır inşallah. Hepsine gereği yapılır.

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