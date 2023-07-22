Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, yaz kurslarını ziyaret ederek dini eğitimi yerinde gözlemledi. Başkan Günaydın, çocuklara nasihatlerde bulunarak önemli bir yere sahip olan din eğitiminin güvenli ve huzurlu bir gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, Mahalle Başkanı Mehmet Göze, İlçe yönetiminden Murat Kılıç, mahalle teşkilat başkanı Mehmet Raci Balıkcı, Mahalle yönetiminden Ömer Bozik ile birlikte Diyanet Kardeşliği Sendikası başkanı Yunus Aslım Hz. Halit Camiinde yaz kurslarını ziyaret ederek oradaki dini eğitimi yerinde gözlemlediler. Kurs sonrasında ise öğrencilere dondurma ikramında bulunuldu.

İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, yaz kuran kurslarının önemi hakkında çocuklara bir takım nasihatlerde bulunarak bu ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini, onların aldıkları dini eğitimler ile yarınlarımızın daha güvenli ve huzurlu olacağını ifade ettiler. Başkan Günaydın, çocuklara yarın belki de bu güzide vatanı sizlerden bazıları yönetebilir.

Başkan Günaydın; Çocuklara Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in: Allah'ın arşının gölgesi altında yer alacak birinci sınıf kişilerin "Adil idareciler" olduğu sözlerini hatırlatarak, hadisteki bu müjdeye nail olabilmek için sahip olunacak bu adalet kavramında camilerde alınan din eğitiminin önemli bir yeri olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladılar.

Diyanet Kardeşliği Sendikası ve Kardeşlerini Unutma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aslım yaz Kur'an kurslarının toplumun ahlaki gelişimi için büyük önem arz ettiğini, burada verilen sahih kaynaklı ve kaliteli eğitim ile çocuklar İslamı en güzel şekilde öğrenirken bir yandan da çocukların camiler ile bütünleşmesine vesile olduğunu ifade ettiler.

Cami derneği başkanı Sabri ARSLAN ise yapılan bu ziyaretlerin hem cami cemaatini hem de çocukları motive ettiğini, onlara dağıtılan ikramların onlar için büyük sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek dernek ve cami cemaati adına teşekkürlerini ilettiler.

Çocuklar içinden söz alan bazı öğrenciler dağıtılan ikramlar, yapılan hoş sohbet ve temenniler için teşekkürlerini ilettiler.