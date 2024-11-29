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Afad: 24 Bin 559 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Afad: 24 Bin 559 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
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AFAD, Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan 24 bin 559 deprem konutunun hak sahiplerine kura ile verileceğini duyurdu.

(ANKARA) - AFAD, Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan 24 bin 559 deprem konutunun hak sahiplerine kura ile verileceğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki iyileştirme çalışmaları kapsamında 24 bin 559 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine… 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizdeki iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan 24 bin 559 deprem konutunu daha, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla çekilecek kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugüne kadar teslim edilen 130 bin 565 konut ile birlikte toplam 155.124 afet konutu teslim etmiş olacağız. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar @ekapi üzerinde yer alan #AFAD sayfasından ilan edilecektir. Afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Hep birlikte, Türkiye! "

Kaynak: ANKA / Güncel
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