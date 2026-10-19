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Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

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Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum Haber Videosunu İzle
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, Romelu Lukaku hakkında çarpıcı sözlere imza attı. Lukaku'nun güçlü yapısına dikkat çeken Trpisovsky, "Olağanüstü güçlü bir oyuncu. Lukaku’yu çok seviyorum. Sahada ona karşı çıkmak gerçekten zor. İnsan olarak da çok seviyorum. Benim için Lukaku'ya karşı oynamak heyecan verici'' dedi.

  • Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçta futbolda sahadaki performansın bütçeden daha belirleyici olduğunu söyledi.
  • Trpisovsky, Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku'yu olağanüstü güçlü bulduğunu ve ona karşı oynamanın 1 santimetre alan bırakmamayı gerektirdiğini belirtti.
  • Trpisovsky, Kadıköy'deki atmosferi dört gözle beklediğini ve Fenerbahçe'nin yarınki takımının karşılaştıkları en güçlü takım olabileceğini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, basın toplantısında konuştu. 

''HER ŞEYE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR''

Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanmanın zor olduğuna dikkati çeken Trpisovsky, Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu dile getirdi. Sarı-lacivertli kulübün bütçe anlamında kendilerine göre üst seviyede olduğunu vurgulayan Trpisovsky, "Ama futbolda sahadaki performans önemlidir, bütçeler değil. Kim daha hazırlıklı olursa, kim daha şanslı olursa avantajlıdır. Hem takımın çalışması hem de oyuncuların performansları belirleyici olur. Büyük takımlara karşı oynuyoruz ve her şeye odaklanmamız gerekiyor. Biz bu şansı yakalamalıyız ve yarın hata yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

''LUKAKU'YU ÇOK SEVİYORUM''

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku'yla ilgili soruyu yanıtlayan Trpisovsky, Lukaku'yu çok sevdiğinin altını çizerek, "Olağanüstü güçlü bir oyuncu. Lukaku’yu çok seviyorum. Sahada ona karşı çıkmak gerçekten zor. İnsan olarak da çok seviyorum. Benim için Lukaku'ya karşı oynamak heyecan verici. Bu oyuncuyu iyi tanıyorum ve ona 1 santimetre alan bile bırakmamanız gerekiyor." diye konuştu.

''BU ATMOSFERİ YAŞAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM''

Fenerbahçe karşısında 4. maçına çıkmaya hazırlanan Trpisovsky, Kadıköy'deki atmosferi de merakla beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Tek dileğim iyi bir maç olması. 3 maçımız da öyleydi. Ancak ben İstanbul'a ilk kez geldim. Geçmişte 2 kez Çekya'da oynadık. 4 yıl önce buradaki maç için gelmemiştim çünkü hastaydım. Çekya'da maçı televizyondan izlemiştim. Heyecanım var. Ambiyans hakkında çok fazla şey duydum, televizyonda seyrettim ve durumu biliyorum. Bu atmosferi yaşamayı dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi değişimden geçmiş bir ekip. Bence Fenerbahçe'nin yarınki takımı, onlarla karşı karşıya geldiğimiz maçlardaki en güçlü takımı olabilir."

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