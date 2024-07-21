Otomobil köprüden göle uçtu: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu. Çift ve 1 çocuğu ise hala aranıyor.

KORKULUKLARI AŞARAK GÖLE UÇTU

Kaza saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Olayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ve içerisinde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ TEKNEYLE ÇIKARILDI

Sudaki çalışmada 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailenin yakınlarının gözyaşı dökerek takip ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.