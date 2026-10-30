Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD doğumlu Papa 14. Leo, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmak için Illinois eyaletindeki seçim yetkililerinden pusula talep etti. ABD vatandaşlığını koruyan Papa'nın oy kullanması halinde, Amerikan siyasi seçimlerinde oy kullanan ilk görevdeki papa olarak tarihe geçeceği belirtildi. Ancak Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının henüz seçim yetkililerine ulaşmadığı açıklandı.

  • Papa 14. Leo, Illinois eyaletindeki Will County Seçim Ofisi'ne 3 Ekim'de başvurarak posta yoluyla oy kullanmak için pusula talep etti.
  • ABD vatandaşlığından vazgeçmeyen Papa'nın seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.
  • Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde dikkat çeken bir adım attı.

Chicago doğumlu Papa'nın, Illinois eyaletindeki Will County Seçim Ofisi'ne 3 Ekim'de başvurarak posta yoluyla oy kullanmak için pusula talep ettiği ortaya çıktı. Seçim yetkilileri, Papa'nın doğum adı olan Robert Francis Prevost adına yapılan başvuruyu doğruladı.

OY KULLANIRSA TARİHE GEÇECEK

2025 yılında Katolik Kilisesi'nin başına geçen Papa 14. Leo, ABD doğumlu ilk papa olma özelliğini taşıyor.

ABD vatandaşlığından vazgeçmeyen Papa'nın seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.

Papa'nın oyunu kullanması halinde, ABD'deki siyasi seçimlere katılan ilk görevdeki papa olarak tarihe geçeceği ifade ediliyor.

OY PUSULASI HENÜZ GERİ DÖNMEDİ

Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Papa'nın oyunu kullanıp kullanmadığı ya da pusulayı postaya verip vermediği henüz bilinmiyor.

Vatikan'da yaşayan Papa'nın oy pusulasının, seçim işlemlerinin tamamlanması için Illinois eyaletine ulaştırılması gerekiyor.

DAHA ÖNCE DE ABD SEÇİMLERİNDE OY KULLANMIŞTI

Papa 14. Leo'nun papalık görevine gelmeden önce ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı belirlendi.

Seçim kayıtlarına göre Papa, 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlere katıldı. Ayrıca geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem de Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde oy kullandı.

Ancak bu kez yapılacak oylama, Papa'nın Katolik Kilisesi'nin lideri sıfatıyla katılacağı ilk ABD seçimi olma ihtimali nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde

Ortak bildiri! Türk devletlerinden seyahati kolaylaştıracak adım
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü

Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
İsrail’de hükümet pazarlığı başladı: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek, muhalefetin kaderi Arap partilerinin elinde

İsrail’de hükümet krizi: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek