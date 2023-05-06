Bozdağ "O açıklamazsa ben yayınlayacağım" demişti! Akşener'in "İmralı" iddiasına Adalet Bakanlığı belgelerle yanıt verdi

İYİ Parti lideri Akşener'in "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" iddiasına yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ, "Eğer açıklamazsa yazışmaları ben yarın açıklayacağım" demişti. Bakanlık bugün söz konusu belgeleri yayınlarken açıklamada, 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle oluşan hasarı incelemek amacıyla adaya bir ekip görevlendirildiği, bu ekibin hükümlülerin barındırıldığı bölümde hiçbir inceleme ve denetim yapmadığını belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiğini öne sürerek "Daha yeni İmralı'ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" dedi.

BAKAN BOZDAĞ "YAYINLAMAZSA BEN SERVİS EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Büyük ses getiren bu iddia hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ, "Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK BELGELERİ PAYLAŞTI

Bu sözlerin ardından Adalet Bakanlığı, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı belirtildi.

"4 KİŞİLİK TEKNİK EKİP VE 1 HAKİM İNCELEMEYE GİTTİ"

Konuyla ilgili Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mart 2023'te üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi, 21 Mart 2023'te adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulmuştur.

"HÜKÜMLÜLERİN BÖLÜMÜNDE DENETİM YAPILMAMIŞTIR"

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır. Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir." Bakanlık ayrıca söz konusu talep ve görevlendirmelere ilişkin belgeleri de paylaştı.

Belgeler şu şekilde: