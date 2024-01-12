ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti

Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını gerekçe gösteren ABD ve İngiltere orduları, Yemen'in başkenti Sana dahil çok sayıda kenti karadan ve denizden vurdu. Yemen'i cehenneme çeviren saldırılarla ilgili açıklamada bulunan İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu.

"ABD VE İNGİLTERE YEMEN'E 73 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Seri, "ABD ve İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların devamına verdiği destek bağlamında Yemen'e 73 saldırı gerçekleştirdiğini" ifade etti.

HUSİLERDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerinin hedef alındığını belirten Seri, saldırılar sonucu Husilerden 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

SALDIRILAR TİCARETİ SEKTEYE UĞRATTI

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

ABD VE İNGİLTERE GECE YARISI YEMEN'İ VURDU

Son olarak ABD ve İngiltere ordusu dün gece, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak Yemen'deki Husi hedeflerini savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

ABD BAŞKANI BIDEN: SALDIRI TALİMATINI BEN VERDİM

Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.