ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi yenilenecek

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ABD genelindeki seçmenler, Kongre'nin yapısını yeniden şekillendirebilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılında yasama gündemini ilerletme kapasitesini belirleyecek ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak.

Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üyenin de yer aldığı muhalefet bloğunun toplam 47 sandalyesi bulunuyor. Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Kamuoyu yoklamaları, Cumhuriyetçilerin elindeki bazı eyaletlerde çekişmeli yarışlar yaşandığını gösterirken, Demokratlar da Trump'ın desteklendiği eyaletlerdeki mevcut sandalyelerini korumaya çalışıyor.

Michigan

Demokrat Abdul El-Sayed, emekliye ayrılan Demokrat Senatör Gary Peters'ın yerini almak için eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers ile yarışıyor.

19-22 Ekim tarihlerinde Detroit News/WDIV-TV tarafından yapılan bir anket, 600 muhtemel seçmen arasında El-Sayed'in yüzde 51,4 ile Rogers'ın (yüzde 45,1) önünde olduğunu, kararsızların oranının ise yüzde 3,6 olduğunu gösterdi. Hata payı yüzde 4 puan olarak belirlendi.

Michigan'daki bir önceki Senato seçiminde 5,5 milyondan fazla oy kullanıldı ve Demokrat Elissa Slotkin, Rogers'ı mağlup ederek eyaletin diğer Senato koltuğunu kazandı. Aradaki farkın 19 bin 6 oy olduğu kayıtlara geçti.

Bu yarış, eski bir halk sağlığı yetkilisi olan El-Sayed'in kazanması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olacak olması nedeniyle de dikkati çekiyor.

El-Sayed, bir açıklamasında, dini inancının bir tür "çifte sadakat" anlamına geleceği yönündeki iddialara sert şekilde yanıt vererek, 1960'ta başkanlığa aday olduğunda Katolik olan John F. Kennedy'nin de benzer suçlamalarla karşılaştığına dikkati çekti.

Maine

Beş dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Maine Senatosunun eski başkanı Demokrat Troy Jackson ile karşı karşıya.

Marist tarafından yapılan ankette, muhtemel seçmenlerin yüzde 49'unun Jackson'ı, yüzde 47'sinin ise Collins'i desteklediği görüldü. 22-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen anketin hata payının yüzde 6,6 olduğu belirtildi.

Collins, 2020'deki seçimde oyların yüzde 51'ini alarak yaklaşık yüzde 42 oy alan Demokrat Sara Gideon'ı mağlup etti.

Buna karşın Maine'de 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris oyların yüzde 52,4'ünü, Trump ise yüzde 45,5'ini aldı.

Seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışan Collins, kendisini Maine'e önemli kazanımlar sağlayan güçlü bir isim olarak öne çıkarıyor.

Jackson ise Collins'in tutumunu eleştirerek büyük ölçüde Trump'ın gündemini desteklediğini savunuyor.

Teksas

Cumhuriyetçi Eyalet Başsavcısı Ken Paxton, emekliye ayrılmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in boşalacak koltuğu için Demokrat James Talarico ile yarışıyor.

Demokratların Teksas'ta bu koltuğu kazanması büyük bir sürpriz olarak görülüyor. Parti, 1988'den bu yana eyaletteki hiçbir ABD Senatosu seçimini kazanamadı.

13-21 Ekim tarihlerinde 1000 kayıtlı seçmenle gerçekleştirilen Univision/YouGov anketi, Talarico'nun eyalette yüzde 50, Paxton'ın ise yüzde 45 oranında oy alacağını gösterdi. Ankette hata payının yüzde 3,8 olduğu belirtildi.

Kampanya sürecinde Talarico, Hristiyan inancını çalışmalarının merkezine yerleştirirken Paxton'ı da yolsuzlukla suçladı. Paxton ise ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almasıyla gündeme geliyor.

Seçim sürecinde, şirketleri Teksas'ta bulunan milyarder Elon Musk'ın kampanyaya yaptığı yüksek tutarlı harcamalar da dikkati çekiyor.

ABD'nin nüfus bakımından en büyük ikinci eyaleti Teksas'ta, 2024 başkanlık seçimlerine kıyasla yüzde 2,2 artışla 19 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

2024'teki seçimlerde Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Demokrat rakibi Colin Allred'i oyların yüzde 53,1'ini alarak mağlup etmişti. Allred'in oy oranı ise yüzde 44,6'da kalmıştı.

Ohio

Eski Demokrat Senatör Sherrod Brown, JD Vance'in başkan yardımcısı olmasıyla boşalan koltuğa seçilen Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted'a karşı yeniden Kongre'ye girmeye çalışıyor.

InsiderAdvantage tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde 1200 muhtemel seçmenle gerçekleştirilen ankette, Brown'ın yüzde 47, Husted'ın ise yüzde 44 oranında oy alabileceği görüldü. Anketin hata payının yüzde 2,8 olduğu belirtildi.

Fox News tarafından 15-19 Ekim tarihlerinde 1592 muhtemel seçmenle yapılan başka bir ankette ise Brown'ın yüzde 52'ye yüzde 47 oranında önde olduğu ortaya kondu.

Brown, 2024'teki seçimlerde koltuğunu koruyamayarak Cumhuriyetçi Bernie Moreno'ya kaybetti. Moreno oyların yüzde 50,1'ini alırken, Brown'ın oy oranı yüzde 46,5'te kaldı.

Aynı seçimde Trump, Ohio'da yaklaşık 11 puan farkla galip geldi.

Brown, yeni veri merkezlerinin inşasına karşı çıkmayı seçim kampanyasının temel taşlarından biri haline getirirken, Husted ise Demokratların enerji ve göç politikalarını sert bir dille eleştiriyor.

Alaska

Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan, "sıralamalı tercihli oylama" (ranked-choice voting) sisteminin uygulandığı Alaska'da, Demokrat eski Temsilciler Meclisi üyesi Mary Peltola ile karşı karşıya.

Data for Progress tarafından 8-16 Ekim tarihlerinde 694 muhtemel seçmenle gerçekleştirilen ankette, Peltola'nın yüzde 47, Sullivan'ın ise yüzde 44 oranında destek aldığı görüldü.

Public Policy Polling tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde 578 kayıtlı seçmenle yapılan başka bir ankette ise Peltola'nın yüzde 48, Sullivan'ın yüzde 47 oranında destek aldığı ortaya kondu. Bu ankette hata payının yüzde 4,1 olduğu belirtildi.

Sullivan, 2020'deki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak bağımsız aday Al Gross'u geride bıraktı ve yeniden seçildi.

Alaska'da Cumhuriyetçilere yönelik desteğin oldukça güçlü olduğu bilinirken İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana benzin ve motorin fiyatlarının daha da artması, birçok haneyi ekonomik açıdan zorladı. Bu durum, bazı seçmenlerin tercihlerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Iowa

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ashley Hinson, Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst'in boşalacak koltuğu için Demokrat eyalet milletvekili Josh Turek ile yarışıyor.

InsiderAdvantage tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde 1200 muhtemel seçmenle yapılan ankette, Hinson'ın yüzde 47, Turek'in ise yüzde 45 oranında oy aldığı görüldü.

Marist tarafından 8-11 Ekim tarihlerinde muhtemel seçmenlerle gerçekleştirilen başka bir ankette ise Turek'in yüzde 48, Hinson'ın yüzde 45 oranında oy aldığı ortaya kondu. Bu sonuçlar, yakın tarihlerde yapılan anketler arasında farklılıklar bulunduğunu gösteriyor.

Ernst, 2020'deki seçimlerde oyların yüzde 51,8'ini alarak Demokrat rakibi Theresa Greenfield'ın yüzde 45,2'de kalan oy oranını geride bıraktı ve yeniden seçildi.

Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Iowa'da yaklaşık 13 puan farkla galip geldi.

Iowa'da çiftçiler önemli bir seçmen kitlesini oluşturuyor. İki yıl önce Trump'ı destekleyen pek çok kişi, gümrük vergilerinin ve yüksek yakıt fiyatlarının bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Kansas

Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, 1932'den bu yana Demokrat bir senatör seçmemiş olan bu eyalette, bir papaz olan Demokrat aday Adam Hamilton ile karşı karşıya.

InsiderAdvantage tarafından 13-14 Ekim tarihlerinde 1200 muhtemel seçmen üzerinde yapılan bir anket, Marshall'ın yüzde 48, Hamilton'un da yüzde 47'lik bir oy oranına sahip olduğunu gösterdi.

Daha önce, 24 Eylül-4 Ekim tarihleri ??arasında YouGov tarafından yapılan bir başka anket ise Hamilton'ın yüzde 48'e yüzde 45'lik bir oranla önde olduğunu ortaya koymuştu.

Associated Press'e (AP) göre, Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 16 puan farkla kazandığı bu eyalette her iki taraf da yoğun bir şekilde yatırım yaparken, seçim yarışı için planlanan siyasi reklam harcamalarının toplamda 71 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

North Carolina

Eski Demokrat Vali Roy Cooper, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'ten boşalan koltuk için Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin eski başkanı Michael Whatley ile yarışıyor.

Quantus Insights tarafından 24-25 Ekim tarihlerinde 722 muhtemel seçmen üzerinde gerçekleştirilen bir anket, Cooper'ın yüzde 51,4, Whatley'in de yüzde 42,8'lik bir oy oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Kararsızların oranının ise yüzde 3,4 olduğu belirtildi.

Harper Polling tarafından 20 Ekim'de yapılan bir başka anket ise Cooper'ın yüzde 49'a yüzde 39'luk bir oranla önde olduğunu ortaya koydu.

Ulusal düzeydeki Cumhuriyetçiler kısa süre önce North Carolina'daki kampanya harcamalarını geri çektiler. Bu durum, söz konusu koltuğun kaybedilmiş olarak görüldüğü ve bu yarıştan vazgeçildiği şeklinde yorumlanıyor.

North Carolina, Trump'ın yüzde 50,86, Harris'in ise yüzde 47,65 oranında oy aldığı 2024 başkanlık seçimlerinde oldukça çekişmeli bir rekabete sahne oldu.

Söz konusu seçimlerde eyalet genelinde 5,7 milyondan fazla oy kullanıldı, bunun da kayıtlı seçmenler arasında yüzde 73,7'lik bir katılım oranına tekabül ettiği belirtildi.

Dikkat çeken diğer seçimler

Trump'ın 2024 seçimlerinde kazandığı Georgia eyaletinde Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Temsilci Mike Collins ile karşı karşıya.

Atlanta Journal-Constitution/Georgia Üniversitesi tarafından 7-15 Ekim tarihlerinde 1000 muhtemel seçmen üzerinde yapılan bir anket, Ossoff'un yüzde 48'e yüzde 40'lık bir oranla önde olduğunu, kararsızların oranının ise yüzde 12 olduğunu gösterdi.

Yolsuzluk olarak adlandırdığı duruma karşı yoğun kampanya yürüten Ossoff, gelecek yıllarda Demokrat Parti'nin başkan adaylarından biri olabilecek bir isim olarak görülüyor.

New Hampshire eyaletinde de Demokrat Temsilci Chris Pappas, Demokrat Jeanne Shaheen'ten boşalacak koltuk için eski Cumhuriyetçi Senatör John Sununu ile yarışıyor.

Rasmussen Reports tarafından 20-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen anket, muhtemel seçmenler arasında Pappas'ın yüzde 50'ye yüzde 44 oranında önde olduğunu gösterdi.

Nebraska eyaletinde ise Cumhuriyetçi Senatör Pete Ricketts, bağımsız aday Dan Osborn ile karşı karşıya.

GBAO tarafından 18-22 Ekim tarihlerinde 800 muhtemel seçmen arasında yapılan anket, Osborn'un yüzde 46'ya yüzde 45 oranında önde olduğunu ortaya koydu.

Osborn, büyük partilerden herhangi biriyle hareket edeceğine dair bir taahhütte bulunmadı. Bu durum, Senato'daki kontrol dengesine ilişkin hesaplamaları karmaşıklaştırabilir.

Kaynak: AA