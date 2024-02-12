Birbirlerine düştüler! ABD Başkanı Joe Biden'den Netanyahu'ya küfür

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü.

"JOE BİDEN, YAKIN ÇEVRESİNE NETANYAHU'DAN KÜFÜRLÜ BAHSETTİ"

NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi. Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden

NETANYAHU İÇİN, "BU ADAM" DEDİ

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

WASHINGTON İDDİALARI YALANLADI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

BIDEN VE NETANYAHU ARASINDA "REFAH" ANLAŞMAZLIĞI

Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

REFAH'TA 100'DAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSU REFAH'A 40 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.