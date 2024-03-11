96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi damga vurdu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu.
OPPENHEİMER ÖDÜLLERİ TOPLADI
Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. Oppenheimer'daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, Oppenheimer en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.
EMMA STONE EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ
En iyi kadın oyuncu ödülünü Poor Things'teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu The Holdovers'taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. The Wonderful Story of Henry Sugar en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, 20 Days in Mariupol en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de The Last Repair Shop oldu. The Boy and the Heron en iyi animasyon, War is Over ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.
BARBIE FİLMİ BİR ÖDÜL ALDI
Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı. En iyi kadın oyuncu ödülü de Poor Things ise en iyi kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.
İşte ödüllerin sahipleri...
En iyi film
Oppenheimer
En iyi erkek oyuncu
Cillian Murphy (Oppenheimer)
En iyi kadın oyuncu
Emma Stone (Poor Things)
En iyi yönetmen
Christopher Nolan (Oppenheimer)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Robert Downey Jr (Oppenheimer)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)
En iyi orijinal senaryo
Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)
En iyi uyarlama senaryo
American Fiction (Cord Jefferson)
En iyi kısa animasyon film
War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)
En iyi uzun animasyon
The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)
En iyi kostüm tasarımı
Poor Things (Holly Waddington)
En iyi uluslararısı film
The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)
En iyi makyaj ve saç tasarımı
Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)
En iyi görsel efekt
Godzilla Minus One
En iyi kurgu
Oppenheimer (Jennifer Lame)
En iyi kısa belgesel
The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)
En iyi görüntü yönetmeni
Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)
En iyi uzun belgesel
20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)
En iyi kısa live action
The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)
En iyi ses
The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)
En iyi orijinal müzik
Oppenheimer (Ludwig Göransson)
En iyi orijinal şarkı
What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)