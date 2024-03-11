96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu.

OPPENHEİMER ÖDÜLLERİ TOPLADI

Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. Oppenheimer'daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, Oppenheimer en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.

EMMA STONE EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

En iyi kadın oyuncu ödülünü Poor Things'teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu The Holdovers'taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. The Wonderful Story of Henry Sugar en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, 20 Days in Mariupol en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de The Last Repair Shop oldu. The Boy and the Heron en iyi animasyon, War is Over ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.

BARBIE FİLMİ BİR ÖDÜL ALDI

Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı. En iyi kadın oyuncu ödülü de Poor Things ise en iyi kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.

İşte ödüllerin sahipleri...

En iyi film

Oppenheimer

En iyi erkek oyuncu

Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (Poor Things)

En iyi yönetmen

Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi orijinal senaryo

Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo

American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)

En iyi uzun animasyon

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı

Poor Things (Holly Waddington)

En iyi uluslararısı film

The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı

Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt

Godzilla Minus One

En iyi kurgu

Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi kısa belgesel

The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni

Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action

The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses

The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

En iyi orijinal müzik

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı

What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)