Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı

Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yeni senaryolar konuşulmaya başlandı. Altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek artışın yanı sıra emeklilerin gelirlerini yükseltmeye yönelik ek ödeme seçenekleri üzerinde çalışılıyor. Gündemdeki formüller arasında seyyanen zam, refah payı ve prim esaslı kademeli ödeme modeli bulunuyor.

ENFLASYON ZAMMINA YÜZDE 15 EK ÖDEME FORMÜLÜ

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmalarda emeklilerin gelirlerini artıracak farklı seçenekler değerlendiriliyor. Bunlardan biri de enflasyon zammına ilave olarak ortalama yüzde 15 düzeyinde ek ödeme yapılması.

HER EMEKLİYE AYNI TUTAR ÖDENMEYEBİLİR

Üzerinde durulan modele göre ek ödeme, bütün emeklilere eşit miktarda verilmek yerine belirli kriterlere göre farklılaştırılabilecek. Çalışma hayatı boyunca ödenen prim miktarı, prim gün sayısı ve yaş gibi unsurların hesaplamada dikkate alınması değerlendiriliyor. Emeklilerin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında bulunması, yurt dışından emekli olup olmaması ve emeklilik sonrasında çalışmaya devam etmesi de ödeme miktarını etkileyebilecek kriterler arasında gösteriliyor.

3 BİN 600, 4 BİN 700 VE 9 BİN GÜN DETAYI

Teknik çalışmalarda 3 veya 4 ayrı prim basamağı oluşturulması ihtimali de bulunuyor. İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, sonraki basamakların ise 4 bin 700 ve 9 bin gün gibi eşiklere göre şekillendirilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Böylece daha uzun süre çalışan ve daha yüksek prim ödeyen emeklilere daha fazla destek sağlanması hedefleniyor. Ancak prim basamaklarının kesin sınırları ve her gruba uygulanacak ödeme oranları henüz belirlenmedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 29 BİN 900 TL'YE ÇIKABİLİR

Ocak 2027 için yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerinin ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 8 zam alabileceği senaryosu öne çıkıyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde tutar yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükseliyor. Bu miktarın yasal düzenlemeyle 26 bin TL'ye tamamlanması ve ardından yüzde 15 ek ödeme uygulanması durumunda ise aylığın 29 bin 900 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Memur emeklileri için de benzer bir hesaplama yapılıyor. En düşük memur emeklisi aylığının yüzde 8 artışla 31 bin 528 TL'den yaklaşık 34 bin 50 TL'ye yükselmesi, yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde ise yaklaşık 39 bin 158 TL'ye ulaşması öngörülüyor.

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Kaynak: Haberler.com