Haberler

Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor

Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için Arsenal ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Victor Osimhen'in geleceği de gündeme geldi. İki kulüp arasındaki temaslarda Nijeryalı golcünün olası Arsenal transferinin konuşulduğu belirtildi.

  • Galatasaray, Arsenal'e Gabriel Martinelli için 38.4 milyon sterlinlik resmi teklif yaptı ve Ethan Nwaneri ile ilgilendiğini iletti.
  • Galatasaray-Arsenal görüşmelerinde Victor Osimhen'in Arsenal'e transfer olma ihtimali de gündeme geldi.
  • Arsenal'in forvet listesinde Osimhen, Atletico Madrid'in 100 milyon sterlin üzerinde bonservis istediği Julian Alvarez'in ardından ikinci sırada yer alıyor; Tottenham da Osimhen'i gündeminde tutuyor.

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında Arsenal ile gerçekleştirdiği görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için yaptığı temaslarda Victor Osimhen'in olası Arsenal transferinin de masaya yatırıldığı belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre Galatasaray, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 38.4 milyon sterlinlik resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların ayrıca geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık geçiren Ethan Nwaneri ile de ilgilendiğini Arsenal'e ilettiği aktarıldı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin Arsenal Futbol Direktörü Andrea Berta'nın da katılımıyla geniş kapsamlı şekilde sürdüğü kaydedildi.

OSIMHEN'İN DURUMU GÜNDEME GELDİ

Görüşmeler sırasında Victor Osimhen'in Arsenal'e transfer olma ihtimalinin de konuşulduğu ifade edildi. Ancak bu konunun Arsenal tarafından mı gündeme getirildiği yoksa Osimhen'in Galatasaray tarafından İngiliz ekibine mi önerildiğinin net olmadığı belirtildi.

Arsenal'in Osimhen'e uzun süredir ilgi duyduğu ancak Nijeryalı yıldızın, kulübün forvet transferi listesindeki Julian Alvarez'in ardından ikinci sırada bulunduğu aktarıldı.

ALVAREZ'İN BONSERVİSİ ENGEL OLDU

Atletico Madrid'in Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis bedeli talep etmesinin Arsenal açısından transferi zorlaştırdığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu nedenle alternatif forvetlere yönelmeyi değerlendirdiği kaydedildi. 27 yaşındaki Osimhen'in Napoli ve Galatasaray formalarıyla Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri olduğunu kanıtladığı vurgulanırken, Arsenal'in yıldız futbolcu için resmi bir adım atıp atmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TOTTENHAM DA DEVREDE

Osimhen'in adı Arsenal'in Londra'daki ezeli rakibi Tottenham ile de anılıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham'ın da Nijeryalı golcüyü gündeminde tuttuğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nden açıklama
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tekme tokat dövülen CHP'li vekil hakkında harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek, golün eli kulağında

Canlı anlatım: Beşiktaş tek kale oynuyor
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler