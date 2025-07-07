78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında ilk duruşma başladı.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonundaki duruşmaya 19'u tutuklu 32 sanığın tamamı katıldı. Sanıklarla ilgili kimlik tespiti ve yoklama alınmasıyla başlanan duruşmada; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da kendilerine ayrılan kısma oturup, duruşmayı takip etmeye başladı.

SANIKLARI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Sanıklar içeri girdiği sırada yangında oğlu Yılmaz Sarıtaş (51) ile torunları Doruk ve Nehir'i kaybeden Gülizar Sarıtaş fenalaştı. Gülizar Sarıtaş, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası salondan çıkarıldı.

AVUKAT SALONU TERK ETTİ: SAHTE GÖZYAŞLARINIZI GÖRMEK İSTEMİYORUM

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; mahkeme heyeti, mağdur avukatı Yüksel Gültekin'e söz hakkı verdi. Gültekin, "Bu dava siyasallaşmamalı. Suç şahsidir ve bu kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Oğlum Boğaziçi mezunuydu, üç çocuk babasıydı. Gelinim ODTÜ mezunuydu, 18 çocuğa burs veriyordu. Diğer canlar da bizim evlatlarımızdı. Sorumlulara soruyorum: İki aracı kurtarmak için onlarca insanın yanmasına nasıl göz yumdunuz? Vicdanınız buna nasıl el verdi? Sahte gözyaşlarınızı görmek istemiyorum. Bu yüzden salondan çıkıyorum." diyerek salondan ayrıldı.

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