7.6'lık depremin en net görüntüleri ortaya çıktı! Koca koca binalar böyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, o sırada kayıt yapmakta olan bir drone tarafından görüntülendi. Yerle bir olan binalar anbean kameraya yansırken, sarsıntının yıkıcı etkisi gözler önüne serildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremden 9 saat sonra bu kez 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş ve depremler 11 şehirde yıkıcı etkilere yol açmıştı.

YERLE BİR OLAN BİNALAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

İlk depremden sonra saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği anlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir drone havada çekim yapıyordu. Sarsıntı anlarında kayıtta olan drone, deprem anlarında yerle bir olan binaları anbean görüntülendi. İkinci depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

20 ŞUBAT'TA HATAY'DA 2 BÜYÜK DEPREM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da da 20 Şubat tarihinde 3'er dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Peş peşe yaşanan depremlerde kentte hasarlı olan binalar yıkıldı. Böylece Hatay'daki yıkım bir gecede katlanmış oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 42 BİNİ AŞTI

AFAD, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310 olduğunu duyurdu. On binlerce yaralının olduğu deprem sonrasında bölgeden 448 bin 18 vatandaş tahliye edildi.