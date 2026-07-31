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4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla/Fethiye yangını tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'de alevlerle mücadele sürüyor" diyerek yangınlardaki son durumu açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Muğla Fethiye'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, üç bölgede ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

"YEŞİL VATAN SAVUNMAMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla yürütülen etkin mücadeleye ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

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Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, farklı noktalardaki yangınlara havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde olumlu gelişmeler kaydedildi. Yangın bölgelerindeki son durum şu şekilde şekillendi:

  • Muğla / Fethiye: Yangın tamamen kontrol altına alındı.
  • Balıkesir / Gömeç: Yangın büyük ölçüde kontrol altında.
  • Antalya / Alanya: Yangın büyük ölçüde kontrol altında.
  • Mersin / Gülnar- Aydıncık : Yangın büyük ölçüde kontrol altında.

AYDIN ÇİNE'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden yangına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtildi. Bakan Yumaklı, bu bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alınana kadar ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Neyse yansin canim zaten imar icin basvuru var uydururlar kitabina imara acilir yangin önceden panlsnmis zaten

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