Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal’ın (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Olay 28 Temmuz'da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlakçı dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal'ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya'ya 4 el ateş ettikten sonra tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görülüyor.