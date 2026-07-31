Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son günlerde artan düzensiz göç hareketliliği yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Daha önce yüzlerce göçmenin deniz yoluyla bölgeye ulaşmaya çalıştığı, kamyon kasalarında kaçak geçişlerin tespit edildiği ve bazı araçların ateşe verildiği olaylarla sarsılan Ceuta'da bu kez sosyal medyada yayılan bir video tartışma yarattı.

GÖÇMENLERE EL SALLADIĞI GÖRÜLÜYOR

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda düzensiz göçmenin kıyıya ulaştıktan sonra sahil boyunca koşarak ilerlediği görülüyor. Yol kenarında bulunan bir kadının ise korkulukların arkasından göçmenlere doğru el salladığı ve coşkulu hareketlerde bulunduğu dikkat çekiyor.

Videoyu paylaşan hesap, kadının düzensiz göçmenleri adeta karşılayarak onları cesaretlendirdiğini öne sürerken, görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kadının hareketlerine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülerin düzensiz göçe destek anlamı taşıdığını savunurken, bazıları ise videodan kadının amacının kesin olarak anlaşılamayacağını belirtti.

Görüntülerde kadının göçmenlere el salladığı görülse de, yalnızca videoya dayanarak göçmenleri yönlendirdiği veya organize ettiği doğrulanamıyor. Olayla ilgili İspanyol makamlarından da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

CEUTA'DA GÖÇ BASKISI SÜRÜYOR

Son bir haftada çoğu Fas'ın Castillejos kıyılarından yüzerek olmak üzere 1.500'den fazla düzensiz göçmenin Ceuta'ya ulaştığı belirtiliyor. Artan göç baskısı nedeniyle İspanya hükümeti bölgeye asker sevk ederken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Öte yandan Ceuta'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 18'inin hayatını kaybettiği açıklanmış, yaşanan can kayıpları Avrupa'da göç politikalarını yeniden tartışmaya açmıştı.

PEŞ PEŞE GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Ceuta'da son günlerde kamyon kasalarında yakalanan kaçak göçmenler, araç yangınları ve sınır hattındaki yoğunluk gibi görüntüler peş peşe kamuoyuna yansırken, son olarak sosyal medyada yayılan bu video da göç krizine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.