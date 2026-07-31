Güzel oyuncu öpüşme sahnesini anlattı: Hiçbir şey hissetmedim

Ekranların sevilen oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, dizi ve film setlerindeki öpüşme sahnelerine dair merak edilenleri samimiyetle yanıtladı. Sahnelerin sanıldığı gibi olmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, "Öpüşme sahneleri tamamen teknik bir süreç, hiçbir şey hissetmiyorsunuz" diyerek bilinmeyen detayları gün yüzüne çıkardı.

"O KARAKTER BEN DEĞİLİM"

Rol aldığı projelerdeki sahneler hakkında konuşan Nilsu Berfin Aktaş, bu tür rollere bakış açısını anlatırken profesyonelliğe dikkat çekti. Bu sahnelerde oynamayı tercih etmeyen meslektaşlarını anladığını belirten Aktaş: "Öpüşme ya da benzeri sahnelerde rol almamayı tercih eden oyunculara tabii ki saygı duyuyorum. Ama benim oynadığım dizilerde öpüşme sahnesi çok doğal bir işin parçası olarak ilerliyor. Bu tamamen teknik bir süreç. O karakter ben değilim ve sanıldığı gibi bir durum yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOĞU ZAMAN DUDAK DUDAĞA TEMAS ETMİYORUZ"

Kamera arkasında ekibin oyuncuları rahat ettirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten güzel oyuncu, sahnelerin sanıldığının aksine çok hızlı çekildiğini ifade etti. İzleyicilerin ekran başında gördüğü görüntülerin birer kamera illüzyonu olabileceğini söyleyen Aktaş, şu açıklamalarda bulundu: "Hiçbir şey hissetmiyorsunuz çünkü her şey tamamen teknik ilerliyor. Sahneler çok hızlı çekiliyor, herkes oyuncuları rahat ettirmeye çalışıyor. Kameraya göre farklı teknikler uygulanıyor; çoğu zaman dudak dudağa temas etmiyoruz ama izleyici öyle zannediyor."

KARARI YÖNETMEN VERİYOR

Açıklamalarına devam eden Aktaş, her sahnede hile yapılmadığını da ekleyerek, "Elbette temasın olduğu sahneler de olabiliyor. Bunun olup olmayacağına ise oyuncular değil, yönetmen karar veriyor." diyerek kararın tamamen yönetmenin reji anlayışına bağlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com