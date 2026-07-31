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300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi

300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi
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Çin merkezli rüzgar türbini üreticisi, Türkiye’de kurmayı planladığı 300 milyon Euro değerindeki dev kanat fabrikası için Çine OSB ve Bandırma OSB’yi takibe aldı. Lojistik ve liman avantajıyla Çine’nin bir adım öne çıktığı, en az %65 yerlilik hedefleyen ve 600 kişiye iş imkanı sunacak dev yatırımın nihai kararının ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Çin merkezli rüzgar türbini üreticisi dev şirket, Türkiye'de hayata geçireceği yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki dev kanat üretimi tesisi için nihai karara yaklaştı. 600 kişiye istihdam kapısı açacak olan dev dev yatırım için Çine OSB ile Bandırma OSB yarışırken, gözler ağustos ayı sonunda açıklanacak resmi karara çevrildi.

300 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM İÇİN İKİ OSB ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli dünya devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Çin merkezli dev rüzgar türbini üreticisi, yeni kanat üretim tesisi için Türkiye'de yer seçimi çalışmalarında son aşamaya geldi. Yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki yatırım için Aydın’daki Çine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Balıkesir’deki Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) öne çıktı.

ÇİNE OSB LİMAN AVANTAJIYLA BİR ADIM ÖNDE

Edinilen bilgilere göre şirket yetkililerinden oluşan Çinli bir heyet, geçtiğimiz günlerde hem Çine hem de Bandırma OSB'de sahaya inerek teknik değerlendirmeler ve detaylı fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi. Değerlendirme sürecinde; gelişmiş lojistik imkanları, hazır üretim altyapısı ve özellikle Güllük Limanı'na olan doğrudan bağlantısı nedeniyle Çine OSB'nin bir adım önde olduğu belirtiliyor.

%65 YERLİLİK ORANI VE İLK ETAPTA 600 KİŞİLİK İSTİHDAM

Şirketin daha önce paylaştığı yatırım planına göre kurulacak dev tesisin detayları da belli oldu:

  • Dev tesis: 125 bin metrekareyi aşan devasa bir alana inşa edilecek.
  • Yerli üretim: Tesiste üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az %65 yerlilik oranına ulaşılması hedefleniyor.
  • İstihdam kapısı: Fabrikanın faaliyete geçmesiyle ilk etapta 600 kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji sanayisine ve yerel ekonomiye devasa bir ivme kazandırması beklenen bu kritik yatırım kararının ağustos ayı sonunda resmi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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