Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, kasklı bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurularak hastaneye kaldırılan site başkanının bir ay önce de yumruklu saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, site yönetim kurulu başkanı, kask takarak kimliğini gizleyen meçhul bir saldırganın hedefi oldu. Yanına yaklaşan kasklı şahıs, silahını çekerek site başkanını bacaklarından vurdu. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan yönetim kurulu başkanı için çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR AY ÖNCE DE YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAMIŞ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı başkan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde, talihsiz site başkanının tam bir ay önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yumruklu saldırısına uğradığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kasklı şahsın soğukkanlılıkla yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.