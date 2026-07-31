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Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş

Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! 'Büyük isimlerle' korkutmuş Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! 'Büyük isimlerle' korkutmuş
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Gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının perde arkasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçük'ün, bazı iş insanlarına yüksek mevkilerdeki kişilerin adını kullanarak şantaj yaptığı iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarının bu iddiaları destekler nitelikte olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Verilen talimat doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı.

DOSYADA YER ALAN AĞIR İDDİALAR

Gözaltı kararının ardından soruşturmanın detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında paylaştı. Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturma sadece maddi menfaat karşılığında yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler de Başsavcılık tarafından mercek altına alındı. Bu temaslar sırasında iş insanlarına yönelik tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

"BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK KORKUTMA" SUÇLAMASI

Dosyaya yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri de şantajın boyutu oldu. Küçük'ün, hedef aldığı iş insanlarını baskı altına almak için yüksek mevkilerdeki kişilerin ve bazı etkili kurum isimlerinin gücünü kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bu tehdit ve şantaj iddialarını destekleyen aleyhte tanık beyanlarının yanı sıra Başsavcılığa sunulmuş resmi şikayet dilekçelerinin de bulunduğu belirtildi.

MASAK RAPORLARI TESPİTLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri dikkat çekti. Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, dosyada yer alan MASAK raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının finansal konulardaki tespitleriyle örtüşüyor. Bu raporların, Küçük hakkındaki mali iddiaları doğrulayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Herkes için adalet devri biz buna Akın Gürlek adaleti diyoruz helal olsun bakanım

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Haber Yorumlarıorhan Hişt:

kadermi desek ilahi adeletmi desek (yayınlarda insanları suclamak için çok kurgu üretiyordu şimdi kendi başına geldi şimdi başkaları kurgu üretecek Cem için )

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Seçim çalışması, bu şahsın kullanım süresi doldu! Biz oyumuzu tabiki bunlara vermeyeceğiz

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

esnafın kendi yaptığı lahmacunu tatma vakti geldi

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Peki na demis is insanlarina yüksek makamlari kullanmis ya rapora alinmis ya ne demis acaba bende kullanmak istiyorum haberi dogru yazin lütfen

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