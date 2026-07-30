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Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi

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Ergin hale gelerek çiftleşmek için Sakarya Nehri'nden çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

Ergin hale gelerek çiftleşmek için Sakarya Nehri'nden çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Sudan çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.

Çiftleştikten sonra ölen sinekler nedeniyle köprünün üzeri ve çevresi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, köprüye gelerek ölen sinekleri inceledi.

Kaynak: AA
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