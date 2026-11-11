3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyaset kulislerinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu farklı belediyelerde görev yapan 6 ismin Ak Parti'ye katılabileceği öne sürüldü. İddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, olası katılımlar için önümüzdeki hafta işaret edildi.

CANDAN YÜCEER İÇİN 17 KASIM TARİHİ VERİLDİ

CHP'den ayrıldıktan sonra Yeni Parti'ye katılan ve buradan da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Ak Parti'ye geçeceği iddia edildi. Daha önce Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı yeni bir tarih ortaya attı. tv100 yayınında konuşan Yakışıklı, "Candan Yüceer’in istifasından yaklaşık bir hafta önce bu kararı aldığını öğrendim. Ancak bir kişi partisinden istifa etmeden bunu açıklamayı doğru bulmam. İstifasını bekliyordum, gerçekleşince kamuoyuyla paylaştım." ifadelerini kullandı. Yakışıklı, "Aldığım bilgilere göre Candan Yüceer, AK Parti’ye geçecek. 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak bu tarih değişebilir." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN DE İDDİA VAR

Hacı Yakışıklı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de Ak Parti'ye katılabileceğini ileri sürdü. Özdemir'in daha önce aralarında Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek'in de bulunduğu 4 yöneticiyi görevden aldığı belirtilmişti.

MUĞLA VE 3 BELEDİYE DAHA LİSTEDE

A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Zafer Şahin ise biri büyükşehir olmak üzere 4 belediye başkanının daha Ak Parti'ye katılabileceğini iddia etti. Şahin, konuyla ilgili haber kaynağıyla görüştüğünü belirterek önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti toplantısına işaret etti. Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 İSİM

Gazetecilerin açıklamalarında adı geçen isimler şöyle:

- Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

- Ahmet Aras: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

- Büşra Özdemir: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

- Saniye Caran: Korkuteli Belediye Başkanı

- Mesut Kocagöz: Kepez Belediye Başkanı

- İzzet Demircioğlu: Ayaş Belediye Başkanı

Söz konusu isimlerin AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların önümüzdeki günlerde netlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.

★ Okurların en beğendiği yorum cemal köse: Belediye ve şehir geçmez, yönetimindeki iliksiz kemiksiz şahıslar geçer. Tüm yorumlar (13)

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Kaynak: Haberler.com