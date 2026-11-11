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3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir

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3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Yüceer'in 17 Kasım'da AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu toplam 6 ismin AK Parti'ye geçebileceği iddia edildi.

  • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddia edildi; geçiş için 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak tarihin değişebileceği belirtildi.
  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Korkuteli, Kepez ve Ayaş belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılabileceği öne sürüldü.
  • Söz konusu 6 ismin AK Parti'ye katılımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; olası katılımlar için önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti toplantısı işaret edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyaset kulislerinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu farklı belediyelerde görev yapan 6 ismin Ak Parti'ye katılabileceği öne sürüldü. İddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, olası katılımlar için önümüzdeki hafta işaret edildi.

CANDAN YÜCEER İÇİN 17 KASIM TARİHİ VERİLDİ

CHP'den ayrıldıktan sonra Yeni Parti'ye katılan ve buradan da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Ak Parti'ye geçeceği iddia edildi. Daha önce Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı yeni bir tarih ortaya attı. tv100 yayınında konuşan Yakışıklı, "Candan Yüceer’in istifasından yaklaşık bir hafta önce bu kararı aldığını öğrendim. Ancak bir kişi partisinden istifa etmeden bunu açıklamayı doğru bulmam. İstifasını bekliyordum, gerçekleşince kamuoyuyla paylaştım." ifadelerini kullandı. Yakışıklı, "Aldığım bilgilere göre Candan Yüceer, AK Parti’ye geçecek. 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak bu tarih değişebilir." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN DE İDDİA VAR

Hacı Yakışıklı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de Ak Parti'ye katılabileceğini ileri sürdü. Özdemir'in daha önce aralarında Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek'in de bulunduğu 4 yöneticiyi görevden aldığı belirtilmişti.

MUĞLA VE 3 BELEDİYE DAHA LİSTEDE

A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Zafer Şahin ise biri büyükşehir olmak üzere 4 belediye başkanının daha Ak Parti'ye katılabileceğini iddia etti. Şahin, konuyla ilgili haber kaynağıyla görüştüğünü belirterek önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti toplantısına işaret etti. Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 İSİM

Gazetecilerin açıklamalarında adı geçen isimler şöyle:

- Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

- Ahmet Aras: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

- Büşra Özdemir: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

- Saniye Caran: Korkuteli Belediye Başkanı

- Mesut Kocagöz: Kepez Belediye Başkanı

- İzzet Demircioğlu: Ayaş Belediye Başkanı

Söz konusu isimlerin AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların önümüzdeki günlerde netlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.

★ Okurların en beğendiği yorum
cemal köse:Belediye ve şehir geçmez, yönetimindeki iliksiz kemiksiz şahıslar geçer.
Tüm yorumlar (13)
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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıcemal köse:★ Okurların en beğendiği

Belediye ve şehir geçmez, yönetimindeki iliksiz kemiksiz şahıslar geçer.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme6
Haber Yorumlarıyunus deniz:

fon olayından sonra hala nasıl akp ye geçebiliyorlar? bağımsız kalmak varken yada başka partiye geçmek varken neden akp? çok ama çok şüpheli

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Özer:

mecbur kalmışlardır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıHalis demir:

don olayından sonra kendilerini kurtarmak için geçiyorda olabilirler.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Çöplü yaşamak kötüdür

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıibrahimhantas:

sıkıntı yok hepsi geçsin partiye diğer seçimde o geçenler o partide kalsada seçileceginimi sanıyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Özer:

seçilemeyexeği kesin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
Haber Yorumları8v6jprj59c:

hepsi yalan hiçbiri AKP’ye geçmez boşuna sevinmeyin. Defalarca adı geçen başkanlar açıklama yaptılar yine ahlaksızlar utanmadan saldırıyor yalan haberler uyduruyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hepsi geçse ne olur , oylar da geçmez ya...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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