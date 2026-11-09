32 Ülkeden 350 Gazeteci Alanya’da Buluştu: Küresel Medya Çalıştayı’ndan 15 Önemli Karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünya genelinde 88 ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilciliği bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), geleneksel hale gelen 6. Küresel Medya Buluşması’nı 6-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirdi.

Eftelia Marin Resort Otel’de, “Tarih, Doğa, Medya, Diyalog” temasıyla düzenlenen organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, medya yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Uluslararası katılımın dikkat çektiği buluşmada, dört ayrı medya meclisinin toplantılarının yanı sıra gazeteciliğin geleceğine yönelik çalıştaylar, akademik sunumlar ve şiddetle mücadele sempozyumu gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Dim: Alanya’dan dünyaya sesleneceğiz

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, organizasyonun uluslararası boyutuna ve gazetecilik mesleği açısından önemine dikkat çekti.

“6’ncı Küresel Medya Buluşmamızda 32 ülkeden 350’ye yakın gazeteciyi Alanya’da ağırlıyoruz.” diyen Dim, organizasyonun yalnızca mesleki sorunların tartışıldığı bir platform olmadığını, medyanın toplumsal sorumluluklarının da ele alındığını belirtti.

Çalıştayda gazetecilik mesleğinin sorunlarının, sempozyumda ise şiddetle mücadelede medyanın rolünün ön plana çıkarıldığını ifade eden Dim, basın özgürlüğü, doğru habercilik ve mesleki dayanışmanın önemini vurguladı.

KGK’nın ulusal ve uluslararası alanda giderek güçlenen yapısına dikkat çeken Dim, medya çalışanlarının sorunlarının çözümü ve kamu diplomasisinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gazeteciliğin geleceği dört ayrı mecliste ele alındı

Buluşma kapsamında Yerel Medya, Yaygın Medya, Dış Medya ve Dijital Medya Meclisleri ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantılarda medya kuruluşlarının ekonomik sorunları, gazetecilerin çalışma koşulları, dijital yayıncılığın geleceği, basın özgürlüğü ve uluslararası medya iş birlikleri değerlendirildi.

Dış Medya Meclisi toplantısında KGK Kosova Temsilcisi Ercan Kasap, Kosova’da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları gündeme taşıdı. Avrupa ülkelerindeki KGK temsilcileri arasında medya iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirildi.

Yapay zekâ ve dijital gazetecilik masaya yatırıldı

KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan koordinasyonunda gerçekleştirilen Medya Çalıştayı’nda, gazeteciliğin dijital dönüşüm süreci farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

Çalıştayda yapay zekâ ve robotik gazetecilik, dijital medyada yapay zekâ uygulamaları, dezenformasyonla mücadele, medya hukuku, basın özgürlüğü ve arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi başlıklar öne çıktı.

Yapay zekânın gazeteciliğe sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu riskler, dijital medyada algı yönetimi ve etik sınırlar, basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki denge ve dijital yayıncılıkta görünürlüğü artırmaya yönelik uygulamalar uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Çalıştayda ayrıca medya kuruluşlarının teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, gazetecilerin dijital yetkinliklerinin artırılması ve doğru bilgiye erişimin güçlendirilmesi konularına dikkat çekildi.

Küresel Medya Çalıştayı’ndan 15 maddelik sonuç bildirgesi

Organizasyonun önemli çıktılarından biri, dört medya meclisinin ortak değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan 15 maddelik sonuç bildirgesi oldu.

Bildirgede gazetecilik mesleğinin hukuki statüsünün güçlendirilmesi amacıyla Basın Meslek Birliği Yasası çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Meslek birliğine yönelik düzenlemenin basın özgürlüğünü ve gazetecilerin haklarını güvence altına almasının hedeflendiği belirtildi.

Medya kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliği de bildirgenin temel başlıkları arasında yer aldı. Yerel, yaygın ve dijital medya kuruluşları için yeni gelir modellerinin geliştirilmesi, resmî ilan ve reklam gelirlerinin adil dağıtılması ve Anadolu medyasının ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Dijital platformlara telif ve gelir paylaşımı çağrısı

Sonuç bildirgesinde dijital platformların medya kuruluşları üzerindeki ekonomik etkilerine de dikkat çekildi.

Google, YouTube, Facebook ve benzeri platformların, gazetecilerin ve yayın kuruluşlarının ürettiği içeriklerden elde edilen gelirleri daha adil biçimde paylaşması gerektiği vurgulandı.

Haber, fotoğraf, video ve özgün içeriklerin izinsiz kullanımının önlenmesi amacıyla telif haklarının yasal güvenceye kavuşturulması istendi.

Ayrıca Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ölçüm sistemi ile Google Analytics verileri arasındaki farklılıkların giderilmesi, ölçüm kriterlerinin şeffaflaştırılması ve medya kuruluşlarının bu nedenle gelir kaybı yaşamamasına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Yapay zekâ kullanımında ortak etik ilkeler belirlenecek

Bildirgenin dikkat çeken kararlarından biri de gazetecilikte yapay zekâ kullanımına yönelik ortak ilkelerin oluşturulması oldu.

Haber üretiminde yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte doğrulama, kaynak güvenliği, şeffaflık ve insan denetiminin temel ilkeler olarak benimsenmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda gazetecilere yönelik eğitim programları düzenlenmesi ve yapay zekâ kullanımına ilişkin mesleki bir rehber hazırlanması önerildi.

Bildirgenin diğer başlıklarında ise editoryal bağımsızlığın korunması, gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, basın kartı uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi, genç gazetecilerin desteklenmesi, dezenformasyon ve etik dışı yayıncılıkla mücadele edilmesi konularına yer verildi.

Şiddetle mücadelede medyanın rolü değerlendirildi

6. Küresel Medya Buluşması kapsamında Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) iş birliğiyle “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” başlıklı uluslararası sempozyum da düzenlendi.

Sempozyumda toplumsal şiddetin önlenmesi, sosyal arabuluculuk uygulamaları, dijital şiddet ve medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki sorumluluğu değerlendirildi. Sosyal Arabuluculuk Projesi’nin tanıtımı ve şubelerin toplu açılışı da program kapsamında yer aldı.

KGK uluslararası medya iş birliklerini güçlendirecek

15 maddelik sonuç bildirgesinde, 88 ülkede temsilciliği bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin uluslararası medya iş birliklerini geliştirmesi ve gazeteci kartlarının uluslararası kurumlarda geçerliliğine yönelik girişimlerde bulunması da kararlaştırıldı.

Mesleki dayanışmanın siyasi görüş, yayın çizgisi veya kurumsal farklılık gözetilmeksizin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, gazetecilerin özgür, bağımsız ve güvenceli koşullarda çalışmasının önemi vurgulandı.

KGK, çalıştayda alınan kararların takipçisi olacağını, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek çözüm önerilerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

6. Küresel Medya Buluşması programında ayrıca Küresel Ödüller Töreni ve gala yemeğine yer verilirken, organizasyonun 10 Kasım’da katılımcıların Alanya’dan uğurlanmasıyla tamamlanması planlandı.

Kaynak: Haberler.com