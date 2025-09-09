'29. İstanbul Tiyatro Festivali' 20 Ekim'de başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 29. kez düzenlenecek "İstanbul Tiyatro Festivali", 20 Ekim'de başlayacak.

Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunu üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 16 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Biletler ise 12 Eylül Cuma günü satışa çıkacak.

Mehmet Birkiye'nin küratörlüğündeki festivalin ödül töreni ve tanıtım toplantısı ise Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV olarak festivali 1989'dan bu yana sürdürdüklerini belirterek, "20 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında bir kez daha Türkiye tiyatro sahnesinden ilgi çekici yapımları ve dünyanın dört bir yanından Fransa'dan Peru'ya uzanan geniş bir coğrafyadan günümüz tiyatrosunun nabzını tutan prodüksiyonları izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, festivalin bu yıl sahneye çoksesli anlatım tarzları, özgün üsluplar ve alışılmadık bakış açılarını taşıyacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İzleyicilerimiz festivalde bedenin sınırlarını zorlayan, edebiyatla tiyatroyu bir araya getiren yapımlar bulacaklar. Programıyla yeni arayışlara alan açan festival, genç sanatçıları desteklemeye, çocukları tiyatro evreniyle tanıştırmaya devam edecek. 'Bu İşte Bir Kadın Var' bölümüyle kadınların sahne sanatları alanındaki görünürlüğünü artırmayı ve Eczacıbaşı Genç Bilet'le öğrencilerin festivale katılımlarını kolaylaştırmayı da sürdüreceğiz. Festivalde farklı engel grupları için erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırmayı kendimize hem sahne üzerinde hem de sahne arkasında ulaşılacak bir hedef olarak belirliyoruz. DenizBank ve İKSV'nin bu yıl başlattığı 'Erişilebilir Sanat Partnerliği' kapsamındaki çalışmalarımızın bu anlamda büyük önem taşıyacağına inanıyorum."

"Benim kahramanım seyircidir"

29. İstanbul Tiyatro Festivali Küratörü Mehmet Birkiye de tiyatronun hiçbir şeyi unutmadığını ya da unutulmasına izin vermediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tiyatro, geçmişin mezar kazıcısıdır. 'Hamlet' gibi o çukura bakmaya zorlar seyirciyi. İçine neler koymaz… Pişmanlıklar, aşklar, kahkahalar, anlamlar, hiçlikler, hayaller, sevinçler, kayıp dünyalar... Kazdıkça neler çıkar neler... Bu da yetmez, tutunduğumuz tüm dalları sarsar, meyvelerini düşürmeye çalışır, kızdırır, alay eder, tüm mutlulukların, tüm aşkların, tüm acıların ve tabii ki tüm kahramanların ipliğini pazara çıkarır. Tiyatronun kırbacına dayanabilen düşünce, duygu, inanç ve kahraman ayakta kalabilir sadece ve seyirci her oyunda kahramanlarını, inançlarını, ruhunu kaybetme tehlikesi ile baş başa kalır. Üstelik bazen çılgın kahkahalar atarak, bazen gözyaşları içinde, ruhunun kurtuluşu adına her oyunda başını sunak taşına uzatır ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir. Böyle trajik ve eğlenceli bir kahraman bulmak mümkün mü? Benim kahramanım seyircidir. Kendilerine içtenlikle teşekkür ederim."

"Hem ustaların eserleri hem de yeni keşifler bu yolculuğa eşlik edecek"

İstanbul Tiyatro Festivali Programlama Yöneticisi Handan Uzal Dündar ise festival programına dair bilgi vererek, "Festival bu yıl eleştirinin ve eleştirel düşüncenin tiyatro ve dansın vazgeçilmez bir yoldaşı olduğunu hatırla arzusuyla yola çıkıyor. Yaşadığımız çağda her şey acele tepkilerle geçiştiriliyor. 29. İstanbul Tiyatro Festivali bu hızlılık karşısında bir ihtimale daha yer açmak istiyor. Sorulara hemen yanıt vermek yerine, herkesi düşünmeye, hissetmeye ve sorularla birlikte kalmaya davet ediyor." diye konuştu.

Dündar, bu yıl festivalin ayrıca izleyicilere yeni olanı keşfetmenin heyecanını hatırlatacağını vurgulayarak, "Festival boyunca ülkemizden ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen topluluklar, yeni ifade biçimleri, yaratıcı işbirlikleri ve güçlü söylemleriyle sahneleri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını birer oyun alanına çevirip, izleyiciye farklı deneyimler sunacak. Hem ustaların eserleri hem de yeni keşifler bu yolculuğa eşlik edecek." görüşünü paylaştı.

Festivalin "Onur Ödülü" Seçkin Selvi'ye takdim edildi

29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında "Onur Ödülü" ise çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi'ye sunuldu.

Selvi, ödülü aldıktan sonra teşekkür ederek, "Ödülün iki önemli anlamı var. Birincisi, bir tiyatro eleştirmeninin tiyatro festivali bağlamında ödüllendirilmesi ve böylelikle eleştirinin tiyatronun doğal bir parçası olduğunun vurgulaması. Çünkü eleştiri, sanat yapıtlarının olumlu ve olumsuz yanlarını gerekçesini göstererek irdelediği için bütün sanat dallarının olduğu kadar tiyatronun da destekleyicisi, yoldaşı, omuzdaşı, öncelikle de kışkırtıcısıdır. Ödülün benim için önemli olan ikinci anlamı da sosyal yaşamın her alanında var olması gereken eleştirinin, Demokles'in kılıcına hedef olan bir siyasi kimlik kazandığı günümüzde, eleştirinin ve eleştirmenin onurlandırılmasıdır. Onurlandım, gururlandım, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri adına Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu bir konuşma yaptı.

Festivalin açılış oyunu "Katedral"

Festival bu sene 6 uluslararası, 10 yerli oyundan oluşan bir programla tiyatroseverleri ağırlayacak. 22 Kasım'a kadar sürecek festival programında, bugünün tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verilecek.

Festivalde bu yıl ayrıca İKSV Genç Sanatçı Fonu'yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

Festivalin açılışı, bu yıl 80. yaşını kutlayan Hollanda'nın köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam'ı Arvo Part'in müziğiyle buluşturan koreograf Marcos Morau imzalı "Katedral" ile yapılacak. Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel ise dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan "Biz Kimiz?" ile festival izleyicisiyle buluşacak.

Bu yılın programında edebiyat uyarlamaları da olacak. Fransa'dan Paul Auster'ın sevilen eseri "New York Üçlemesi", Ankara Devlet Tiyatrosundan "Faust" ve Moda Sahnesi'nden "Bir Kadının Kavgaları" ve "Dönüşümleri" sahnelenecek. Hikmet Hükümenoğlu'nun kaleme aldığı ilk tiyatro metni "Fora" da festival programında yer alıyor.

"Hamlet oyununu down sendromlu sekiz oyuncunu sahneleyecek

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın katkılarıyla hayata geçirilen, Teatro La Plaza'nın sahnelediği, down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı "Hamlet", İKSV'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik çalışmalarının ilk adımlarından biri olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Engellenen bireylerin kültür-sanat alanındaki üretimlerini desteklemeyi ve sektördeki görünürlüklerini artırmayı amaçlayan bu bölüm kapsamında yürütülecek çeşitli faaliyetlerle fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan engellenen bireylerin izleyici olarak, ekipte yer alarak ya da sahneye çıkarak İKSV etkinliklerine daha fazla ve etkin bir şekilde katılması hedefleniyor.

Festivalin Odeabank iş birliğiyle sahne sanatları alanında kadın üretimini görünür kılmak için sürdürdüğü "Bu İşte Bir Kadın Var" teması ise bu yıl İlyas Özçakır rejisiyle "Aşağıdaki Pencere" ve Belçika'dan Flaman Kraliyet Tiyatrosunun "Bovary" yapımını kapsıyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan, metne ve sahnelemeye farklı açılardan yaklaşan genç sanatçı ve toplulukları desteklemeyi amaçlayan "Yeni Arayışlar" bölümü, bu yıl "Televizyonun Karşısında Özel Mülkiyetin Kökeni Üzerine Düşünürken Uyuyakalmışım /Babamın Sesine Uyandım", "Cehennem Çiçeği" ve "Jonas'la Evlenmek" oyunu ile devam ediyor.

İstanbul'un farklı köşeleri bu yıl da festival sahnesine dönüşecek

Kumbaracı50 ekibinin Yiğit Sertdemir süpervizörlüğünde sahnelediği "İstanbul Mon Amour: Pera'nın Karanlık Odası", İMÇ'de Barış Arman'ın rejisi ile gerçekleştirilecek "Açık Mülk" ve Reşad Ekrem Koçu'nun anlatılarından ilham alan "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan'ın Dolabı" festivalin özel projeleri arasında bulunuyor.

Festivalde çocuklar için de Ceren Oran'ın tasarladığı "Oyun İçinde Oyun", sahne üstündeki doğaçlama ile çocuklara hayal gücünün sınırlarının ne kadar genişleyebileceğini gösteren bir deneyim sunacak.

29. İstanbul Tiyatro Festivali ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiye ve programa "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.