23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta çeşitli törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyelerince çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ağar konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Maarif Orkestrası eşliğinde Atakum Atatürk Ortaokulu öğrencileri korosu şarkılar seslendirdi. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Halk Oyunları gösterisi sundu.

Atakum Halide Edip Adıvar Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu ve Kurupelit Anaokulu öğrencileri de gösteri yaptı. Bayındır İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri de halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi.

Marşların ve şiirlerin okunduğu törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törende, günün anlam ve öneminin vurgulandığı şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene; Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla tamamlandı.

Kastamonu

Kastamonu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Stadı'nda düzenlenen törende Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından Gürcistan'dan gelen öğrenciler ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Program, kentteki bir alışveriş merkezi tarafından öğrencilere 5 bin kağıt helva dağıtılmasının ardından sona erdi.

Tokat

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Köklü, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Törende öğrenciler ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Çankırı

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla Anıt Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anıt Alanı'ndaki törenin ardından Güneş İlkokulu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın milletin bağımsızlık yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek "23 Nisan 1920, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bir tarih değil, aynı zamanda millet iradesinin, egemenliğin halka verildiği bir gündür. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyerek yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü, geleceğimizin mimarları olan çocuklara armağan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir vizyon ortaya koymuştur." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, öğrenciler tarafından şiirler okundu, kukla gösterisi yapıldı, folklor gösterisi sergilendi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çorum

Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının gösterilerini izledi.

Törene Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve vatandaşlar katıldı.???????