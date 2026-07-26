Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı

Son dönemde yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Çelik, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Balık pazarında banyo lifi satarken görüntülenen ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tezgaha geçme nedenini anlattı.

VERESİYE BORÇLARINI KAPATARAK GÜNDEM OLMUŞTU

Çelik, son dönemde özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere birçok ilde bakkal ve eczaneleri ziyaret ederek veresiye defterlerindeki borçları ödemesiyle takdir toplamıştı. Yardım faaliyetlerini sürdüren sanatçı, bu kez bir balık pazarındaki tezgahta satış yaparken görüntülendi.

"BAZEN DESTEK OLMAK SADECE YANINDA DURMAKTIR"

O anları paylaşan ve takipçilerine "Sizce neden?" diye soran Çelik, tezgahta bulunma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş… Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkân ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabii."

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan 60 yaşındaki şarkıcıyı tezgahta gören vatandaşlar hem sohbet etti hem de banyo lifi satın alarak alışveriş yaptı. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com