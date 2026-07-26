Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde arının soktuğu Melih Ertekin (29), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Saray'da kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Melih Ertekin'i 2 gün önce Güngörmez Mahallesi'nde kendisine ait ahırda hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı soktu. Arının şah damarından soktuğu belirtilen Ertekin, fenalaşınca yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 gün kaldıktan sonra durumu ağırlaşan Ertekin, dün Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertekin, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı