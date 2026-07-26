Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kasap ve lokanta işletmecisi Melih Ertekin (29), hayvanlarının bakımını yaparken şah damarından arı sokması sonucu fenalaştı. Önce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertekin, durumu ağırlaşınca Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde arının soktuğu Melih Ertekin (29), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
Saray'da kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Melih Ertekin'i 2 gün önce Güngörmez Mahallesi'nde kendisine ait ahırda hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı soktu. Arının şah damarından soktuğu belirtilen Ertekin, fenalaşınca yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 gün kaldıktan sonra durumu ağırlaşan Ertekin, dün Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertekin, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.