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Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama

Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
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Galatasaray Kulübü, anlaşmaya varıldığı iddia edilen Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur'' denildi.

  • Galatasaray, Jamal Musiala ile anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
  • Kulüp açıklamasında, Bayern Münih ve Musiala ile anlaşma sağlandığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.
  • Musiala'nın Bayern Münih ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 100 milyon Euro.

Süper Lig devi Galatasaray, gün içerisinde ortaya atılan Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

GALATASARAY'DAN MUSIALA'YA YALANLAMA

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

beIN Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Musiala'nın transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kiralayacağı belirtilmişti. 

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bayern Münih ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Jamal Musiala; 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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