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7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi
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Leipzig'in eski orta saha oyuncusu Kevin Kampl, kardeşi ve babasını yedi ay içinde kaybetmesinin ardından futbolu bıraktı. 35 yaşındaki Sloven isim, Balear Adaları’nda kurduğu çiftlikte toprağa dönerek ailesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyor.

  • Sloven orta saha oyuncusu Kevin Kampl, Ekim 2025'te ağabeyi Seki'yi ve takip eden aylarda babasını kaybetti.
  • Kampl, RB Leipzig ile sözleşmesini karşılıklı feshederek İspanya'nın Balear Adaları'nda bir çiftliğe yerleşti.
  • Kampl, çiftliğinde kavun, karpuz, domates, soğan, biber gibi ürünler yetiştirdiğini ve kendi zeytinyağını ürettiğini belirtti.

Sekiz buçuk sezon boyunca Bundesliga ekibi RB Leipzig forması giyen ve 283 maçta görev alarak kulübün simge isimlerinden biri haline gelen 35 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Kevin Kampl, yaşadığı büyük ailevi kayıpların ardından futbolu ikinci plana atarak kendine bambaşka ve sakin bir hayat kurdu.

ÜST ÜSTE GELEN ACILARIN ARDINDAN RADİKAL KARAR

Ekim 2025’te 51 yaşındaki ağabeyi Seki’nin ani vefatıyla sarsılan Kampl, ocak ayında kulübü RB Leipzig ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş ve doğduğu Solingen’e dönmüştü. Ancak tecrübeli futbolcunun acıları bununla da sınırlı kalmadı; takip eden aylarda babasını da kaybetti. Yedi ay içinde hem kardeşini hem de babasını kaybetmenin ağırlığını yaşayan tecrübeli futbolcu, duygularını "Bu yıl korkunç geçti, bunu anlatacak başka bir kelime yok" sözleriyle ifade etti.

SAHA ÇİMLERİNDEN ÇİFTLİK TOPRAĞINA

Yaşadığı bu zorlu sürecin ardından yeşil sahalardan tamamen uzaklaşan Kampl, ailesiyle birlikte İspanya’nın Balear Adaları’nda geleneksel ve küçük bir çiftliğe yerleşti. Huzuru ve sakinliği toprağı işlemekle bulduğunu belirten Sloven futbolcu, "Şu anda Mallorca'nın huzuru ve sakinliği hepimize çok iyi geliyor. Çiftliğimizde kavun, karpuz, domates, soğan, biber ve daha birçok ürün yetiştiriyoruz. Her şey inanılmaz hızlı büyüyor. Üstelik kendi ürettiğimiz zeytinyağımız da gerçekten çok lezzetli." dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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