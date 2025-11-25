2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda… Dem Partili Kaya'dan Adalet Bakanı Tunç'a: "Politikalarınız Erkekleri Daha Çok Cesaretlendirmiş Durumda"

Haber: Esra TOKAT - Erva GÜN

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete karşı cezasızlık politikalarına değindi ve "Biz yıllardır kadına karşı şiddetin arttığını, ne yazık ki azalmadığını görüyoruz. Bu konuda hem Bakanlığın hem de kurumlarınızın karnesi oldukça zayıf. Erkekleri daha çok cesaretlendirmiş durumda politikalarınız. Erkek şiddetine ilişkin politikalar, kadınların yaşama hakkını tehdit ediyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Bütçe komisyonunda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü olması nedeniyle, kadına karşı işlenen suçlara karşı cezasızlık politikalarına değineceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı'na kadına yönelik şiddeti önleme konusunda büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Kaya, "Biz yıllardır kadına karşı şiddetin arttığını, ne yazık ki azalmadığını görüyoruz. Bu konuda hem Bakanlığın hem de kurumlarınızın karnesi oldukça zayıf. Erkekleri daha çok cesaretlendirmiş durumda politikalarınız. Erkek şiddetine ilişkin politikalar, kadınların yaşama hakkını tehdit ediyor" dedi.

"6284 Sayılı Kanun'un uygulanmasında eksiklik var"

6284 Sayılı Kanun'un uygulamasında eksiklik olduğunu vurgulayan Kaya, Kadınları Koruma Vakfı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonraki kadına yönelik şiddete ilişkin hazırladığı verileri aktardı ve şunları söyledi:

"Adalet mekanizmaları ihlaller karşısında hızlı ve yetkin bir şekilde yaptırım uygulamıyor ve kadınların bu konudaki itirazlarını yeterince değerlendirmiyor. Tedbir kararlarının uygulanmasında, izleme ve takip mekanizmasının yetersizliği kadınların şiddetten korunmamasına neden olmaktadır. Bu da adalete duyulan güveni zedelemektedir. Dahası tedbir talepleri keyfi şekilde reddedilmektedir. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 6284 Sayılı Kanun'un uygulanması konusunda defalarca başvuruda bulunulmasına rağmen cevaplar yetersiz. Şiddetle mücadelede şeffaflık ve veri oluşturmak en önemli meselelerden biri. İş yerinde kadınların, patronların mobbinge ve cinsel tacize uğramaları noktasında yargının hiçbir sorumluluk almadığını görüyoruz. Bu durum kadınların çalışma hayatında da güvende olmadığını gösteriyor."

"AKP'li vekilin babası olunca mı bir şey olmuyor mu?"

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çaycı olarak çalışan G.Ç'nin AKP'li Derya Bakbak'ın işyeri sahibi Ahmet Aslansoy tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla yaptığı şikayetlere rağmen henüz soruşturmanın sonuçlanmadığını belirten Kaya, "Kadınların çalışma hayatında dahi güvende olmadığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri, Antep'te Ahmet Aslansoy Tekstil Fabrikasında çaycı olarak çalışan G.Ç.'nin yaşadığı cinsel taciz davası. G.Ç., fabrikanın sahibi Ahmet Aslansoy tarafından cinsel tacize uğradığını belirterek, 2024 yılının Eylül ayında CİMER'e, kasım ayında ise karakola başvurmuş ve şikayetçi olmuş. Şikayetin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, iddianame hala yazılmamış. Oysa G.Ç., taciz sırasında aldığı ses kayıtlarını sunmuş ve emniyetin incelemesi sonucunda elde edilen kriminal rapor, sesin patron Ahmet Aslansoy'a ait olduğunu doğrulamıştır. Sayın Bakan bu cezasızlık halinin sebebi fail Ahmet Aslansoy'un AKP Antep Vekili Derya Bakbak'ın babası olmasıyla alakası var mı? Fabrika Genel Müdürü mağdura 'Milletvekilinin babası, fabrikatör, sen onunla uğraşamazsın, avukatları var her türlü kurtarırlar onu' diyerek baskı yaptı mı? Bir yılı aşkın süredir iddianamenin düzenlenmemiş olması, kadına yönelik cinsel suçlarda cezasızlık pratiğinin somut bir örneği değil mi?" şeklinde konuştu.

Kaya konuşmasında, Nilay Esmer'in 18 yıl babasının cinsel istismarına uğramış bir kız çocuğu ve şu an 30'lu yaşlarında bir kadın olduğunu vurgulayarak "En son jandarmanın suç üstü yakalaması ile dava başlıyor. Diyarbakır 2 Ağır Ceza Mahkemesi 13 yıl ceza vermiş ama istinaf ne yazık ki kararı bozmuş ve babayı beraat ettirmiş. Bu kamuoyunun gerçekten rahatsız olduğu bir karardır" dedi.

"Adli Tıp Kurumu gerçeğin üstünü örtme çabası içerisinde"

Rojin Kabaiş olayında ise Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) raporuna değinen Kaya, "ATK'nın bu konuda çok ciddi bir ihmali var. Adli Tıp Kurumu gerçeğin üstünü örtme çabası içerisinde. Adli Tıp Kurumu şeffaf bir yapıya kavuşturulmalıdır. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil kadınlara sokakta evde iş yerinde her yerde kendilerine güvende hissedebilecekleri o güvenlik duygusunu vermelidir. Bizler kadınlar için eşit ve özgür bir yaşam sağlanana kadar mücadele edeceğiz. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda bize ulaşan adaylar sınav barajının düşürülmesini ve staja başlanma koşullu olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etmektedir" dedi.

İYİ Partili Türkeş: İmralı'da Abdullah Öcalan'la resimler çektirenlere dava açılmıyordu. Erhan Usta'ya ne davası açılıyor?

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu uyarınca idama mahküm edildiğini, ancak idam cezasının "bir siyasi parti liderinin eliyle kaldırıldığını" söyledi. Türkeş, "Şu anda kendisi veresiye nefes almaktadır" dedi.

Konuşmasında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nu da gündeme getiren Türkeş, bu yapının hangi yasal zemine dayanarak oluşturulduğunu sordu. Türkeş, "Tek bulduğumuz, İmralı tutanaklarında Öcalan'ın böyle bir komisyon kurulmasını talep etmesi. Buna Meclis'ten milletvekilleri gidiyor Sayın Bakanım, sizin izin vermeniz gerekiyordu. İzni çabuk mu verdiniz, biz mi kaçırdık" ifadelerini kullandı.

Türkeş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yöneltilen bir soru üzerine verilen tepkilere de değindi. Türkeş, "Plan Bütçe Komisyon Başkanımız, Sayın Numan Kurtulmuş'a gayet normal bir soru sordu: 'Sayın Abdullah Öcalan'ın size olan sevdası nereden geliyor?' Bunun üzerine herkes hop oturdu hop kalktı. Bir de Erhan Usta'ya mahkeme açıldı. Ne gerekçeyle mahkeme açılıyor? İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la özel toplantılar yapıp, boy boy resimler çektiren adamlara hiçbir dava açılmıyordu. Erhan Usta'ya ne davası açılıyor? Bu neye göre bir hukuk" dedi.

CHP'li Ağbaba: Siyasi tutukluların hakları elinden alınmasın

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aynı suç grubunda bulunan tutukluların aynı koğuşta kalma hakkı olduğunu belirterek, buna rağmen bu kişilerin spor, etkinlik ve sohbet gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını ifade etti. Cezaevlerindeki uygulamalara dikkat çeken Ağbaba, "Futbol oyna diyorsunuz. Adamlar bir kişi sahaya çıkarılıyor. Lütfen özellikle siyasi tutukluların bu hakları elinden alınmasın" dedi.

Son günlerde gündeme gelen rüşvet iddialarına da değinen Ağbaba, "Rüşvetle suçluyorsunuz. Hakikaten olacak iş değil. Bakın hakikaten olacak iş değil. ya iddianame bugün kabul ediliyorsa, bu röportaj dün veya evvelsi gün yayınlanıyor. ya sen savcısın, bir mahkemeye bırak. 'Elimizde hiçbir kanıt yok. Ertan Yıldız diyor etkin pişmanlıktan yararlanacak. Kamuoyu oluşmaya başladı' diyor. Bakın bu bugün bize yapılıyor. Bakın bu kimseye yapılmasın, size de yapılmasın. Hiç kimseye yapılmasın. Böyle bir şey olur mu ya" ifadesini kullandı.