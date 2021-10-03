Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı
Yaz ayından beri aldığı sahnelerde sesi kadar giydiği kıyafetlerle olay yaratan ve magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, Ankara konserinde göğüs ve bacak dekolteli kıyafeti önce paylaşıp, sonra silmişti. İşte nedeni...
ANKARA (Snob Magazin) - Gülşen, Ankara'da sahne aldığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bacak ve göğüs dekolteli kıyafet tercih eden şarkıcı, daha sonra paylaştığı dört kareyi sildi.
Gülşen'in kareleri yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı. Karelerin silinmesinden sonra çıkan haberler i okuyup durumu fark eden şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi.
Şarkıcı bir takipçisinin, "Önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim" yorumuna, "Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla" karşlığını verdi.
Gülşen'in karelerine beğeni yağdı.