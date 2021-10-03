Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Yaz ayından beri aldığı sahnelerde sesi kadar giydiği kıyafetlerle olay yaratan ve magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, Ankara konserinde göğüs ve bacak dekolteli kıyafeti önce paylaşıp, sonra silmişti. İşte nedeni...

ANKARA (Snob Magazin) - Gülşen, Ankara'da sahne aldığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bacak ve göğüs dekolteli kıyafet tercih eden şarkıcı, daha sonra paylaştığı dört kareyi sildi.

Gülşen'in kareleri yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı. Karelerin silinmesinden sonra çıkan haberler i okuyup durumu fark eden şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi.

Şarkıcı bir takipçisinin, "Önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim" yorumuna, "Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla" karşlığını verdi.

Gülşen'in karelerine beğeni yağdı.

Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı

8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Güven Yalçın Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 23:49:27. #1.17#