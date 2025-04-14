Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Gizem Karaca hakkında ortaya atılan hamilelik iddiaları, sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Takipçileri ve sevenleri, ünlü ismin bebek bekleyip beklemediğini ve varsa bebeğin cinsiyetinin ne olduğunu merak ediyor. 'Gizem Karaca hamile mi, bebeğinin cinsiyeti belli mi oldu?' soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Gizem Karaca hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne? İşte, merak edilenler…

GİZEM KARACA HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Gizem Karaca hakkında son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topladı. İlk kez anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımlarla hamilelik sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bu sayede 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Karaca'nın hamile olduğu resmen doğrulandı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hamilelik sürecini anlattı.

Gizem Karaca hamile mi

Gizem Karaca; "Bir ısırık çikolata, bir ısırık turşu, yataktan yana devrilerek kalkma, çoraplarımın bileklerime iz yapması, mandalinanın balık gibi kokması, sadece 5-6 saat kadar beden şarjımın bitmesi, oversize sandığım tişörtlerin artık göbeğime dayanması, göbek deliğimin artık tişört üstünden fırtlaması, kornişlerin çok saçma ama bi o kadar da mantıklı bir icat olduğunu düşünmek, evde 5 hayvanla birlikte yaşayıp inatla öpmeyi bırakmadığım için her ay toksoplazma testi vermeye razı olma, göbeğimin her gün artan büyüklüğünden mesafeyi kestiremeyip insanların sandalye arkalarından geçerken sıkışmak (sonra o halde çaresizce foto çektirmek zorunda kalma), bir gün inanılmaz enerjik ama bir saat sonra sanki maraton koşmuşçasına uyanma, yavru-ağzı rengine uyuz olma, kocana anlık uyuz olup sonra hemen tekrar aşık olmak, çok konuşunca nefes nefese kalmak, çektiğin videoları tekrar izleyince derin nefes alışverişlerini duymak, hala bu yaz happy hour planları yapıp sonra durumu hatırlamak, ödem çorapları, tiroid hapları, vitaminler ve daha böyle sayacağım bir sürü aşırı normal anlarımdan merhaba!" dedi.

Gizem Karaca bebeğinin cinsiyeti ne

GİZEM KARACA'NIN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

İzmir'de normal doğum yapmayı planlayan Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıklamayı tercih etmezken paylaşımı sırasında hamileliğinin 28. haftasında olduğunu söyledi.

Gizem Karaca

Bebeğini kucağına almak için az bir zaman kaldığını ifade eden Gizem Karaca; "28nci haftayı devirmekle birlikte 3ncü trimester dan bildiriyorum, biraz yazacağım: Hayatımın en verimli ve bir o kadar da verimsiz geçirdiğimi düşündüğüm dönemdeyim. Kargaşa yok, yetişme veya yetiştirme derdi yok ama acelem var gibi hissediyorum. Üretkenlik desen oyunculuk sanatı dışında insan üretme sanatı var. Bi nevi karakter yaratmak diyebiliriz aslında. Ama en gerçeği en sağlamından. Bence oda bi sanat. Hemde en belirsizi en çaresizinden. Bekleyiş var bolca, merak var, heyecan, korku, sıkılmışlık, sıkışmışlık ve nefessizlik… bi soluklanayım bi saniye!" ifadelerini kullandı. Şu sıralar doğuma gün sayan oyuncu, kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşımıyla adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Gizem Karaca'nın sosyal medya paylaşımı