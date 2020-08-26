Gençler TEKNOFEST ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılan gençler, geliştirdikleri projeleri ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor.

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenleniyor. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

Gençler TEKNOFEST 2020'ye Damgasını Vuracak

Teknoloji tutkunu 100 bin genç, 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar için hazırladıkları projelerinin son aşamasına geldiler. TEKNOFEST 2020'ye sayılı günler kala gençler büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyorlar. Pandemi döneminde çalışmalarına karantina şartlarında hız kesmeden devam eden genç yarışmacılar heyecanlarını ve hazırlık sürecindeki deneyimlerini paylaştılar.

TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Bükre Rov Takımı/ Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi;

Evden çalışmaya devam ettiğimiz bu günlerde takım arkadaşlarımızla iletişimimizi hiç kesmiyor ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak için fikirler üretmeye devam ediyoruz. İyiliği temsil eden Bükre isimli deniz canlısından esinlenerek takımımızın adını Bükre Rov koymaya karar verdik. Yarışma için hazırladığımız projemizde amacımız gelişmekte olan insansız su altı sektörüne tamamen yerli bir araç tasarlayarak katkı sağlamak. Evde kaldığımız bu dönemde çeşitli uygulamalardan simülasyon pratiği yapıyoruz. Motorların senkronize çalışması, aracın hareket kabiliyeti gibi ince hesaplamalar yapıyor, özel yazılım kodlamalarını oluşturuyoruz.

TEKNOFEST 2020 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Team HandiAsSist Takımı/ İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Sınıf Öğrencileri;

Takımımızla birlikte gerçekleştireceğimiz projemiz ile günlük hayatta erişilebilirlik problemi yaşayan görme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı, onlara ışık olmayı hedefliyoruz. "Engelli Birey Dijital Asistan" sistemi ile önce engellilerin sonrasında ihtiyaç duyan tüm bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. Geliştirdiğimiz özel yazılım ile kullanımı kolay olacak olan dijital asistan sistemi sayesinde baston kullanımını ortadan kaldırmayı veya minimum düzeye indirmeyi amaçlıyoruz.

TEKNOFEST 2020 Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Validebağ Fen Lisesi İHA Takımı;

Bu sene İnsansız Hava Araçları Yarışması'na Döner Kanatlı kategorisinde katılıyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA ile yarışmaya katılacağız. Çalışmalarımızı Eylül 2019'dan bu yana yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz. Pandemi döneminden önce okul atölyelerimizde başladığımız çalışmalarımızı evlerimize taşıdık. Evlerimize taşıdığımız 3D yazıcılarımız ve dronelarımız ile projemize hız kesmeden devam ediyoruz.

TEKNOFEST 2020 Akıllı Ulaşım Yarışması

Gaziantep Şahinbey Bilsem Trafikçileri Takımı;

Akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi projemiz ile yarışmaya katılıyoruz. Hepimizin bildiği üzere günlük hayatımızda sık sık trafik problemleri ile karşılaşıyoruz. İnsanların bir yerden bir yere ulaşırken seçtikleri yolda sadece yol mesafesine dikkat edip yolun yoğunluk ve potansiyel durumuna dikkat etmemeleri öncelikli problemler arasında geliyor. Mevcut navigasyon sistemleri bu soruna anlık çözüm önerileri sunabilmekte fakat gelecek hakkında yorum ve fikir verememektedir. Biz geliştirmekte olduğumuz program ile bu soruna hem bireysel hem de toplumsal bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.

TEKNOFEST 2020 Tarım Teknolojileri Yarışması

Sannovation Takımı- Sanko Okulları;

Bu proje sayesinde bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin dünyadaki diğer tarım teknolojilerine yetişmesini ve tarım pazarında, dijitalleşen dünyada söz sahibi olabilmesini istiyoruz. Geliştireceğimiz prototip ile sürdürülebilir ve daha verimli tarımı gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

TEKNOFEST 2020 Model Uydu Yarışması

UTARID Takımı- Bursa Uludağ Üniversitesi;

Ekip arkadaşlarımızla birlikte online toplantılar düzenliyor, projemize devam ediyoruz. Bu süreçte şartlar ne olursa olsun sorunlarımıza çözüm bulmayı, hedeflerimize ulaşmak için durmamayı öğrendik. Üç boyutlu tasarımlarımızı hazırladık, test yazılımlarımızı yaptık. Model uydumuzun donanımlarının çoğunu tamamladık. Çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz.

TEKNOFEST 2020 Jet Motor Tasarım Yarışması

JetPOW Mechanics Takımı- İTÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri;

Detaylı bir çalışma planı hazırladık. Takım arkadaşlarımızla kesintisiz iletişim, online toplantılar ve raporlamalarımız ile her şey yolunda gidiyor. Bizden bu yarışmada jet motorun sabit kanatçıklarının üzerinde çeşitli hesaplamalar ve tasarım yapılması bekleniyor. Bu proje için sürekli araştırmaya, kaynak kitapları kullanmaya devam ediyoruz.

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışması

Medeniyetin Burçları Takımı- Erciyes Üniversitesi;

Biz Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın desteklediği Uluslararası Öğrenci Akademisi bünyesinde kurulan bir ekibiz. TEKNOFEST 2020 Roket Yarışması için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Evlerimizden de olsa tasarımlarımıza, analizlerimize son sürat devam ediyoruz. Gökyüzünde büyük hedeflerimiz var.

TEKNOFEST 2020, Türkiye için kritik öneme sahip teknoloji alanlarında binlerce gencin ve takımın yarışacağı teknoloji yarışmaları düzenliyor. Bu yarışmalarla Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi ve iyi yetişmiş gençlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için yola çıkan TEKNOFEST kapsamında ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde teknik malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışarak dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.

TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri AFAD, ASELSAN, BAYKAR,BMC, Bilişim Vadisi,HAVELSAN, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, Turkcell, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Kaynak: Bültenler