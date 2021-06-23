Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANIBelediyemize ait 82 adet gayrimenkulün satılması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 07. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.