PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin yayınlanması, oyunun beta sürümünden bu yana oyuncular için uzun bir bekleyişin sonunu işaret ediyor. Ancient Secret: Arise ve PLACKPINK ile yakında gerçekleşecek ortaklık, yeni sürümün yenilikleri arasında yer alacak. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile yeni güncelleme ne zaman gelecek? PUBG Mobile 2.1 güncellemesi saat kaçta gelecek? İşte detaylar…

PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile'ın 2.1 güncellemesi 11 Temmuz Pazartesi saat 11.00'de geleceği söylendi, ancak bir sonraki güncelleme ile App Store ve Google Play'e 13 Temmuz'da geleceği bildirildi. Güncelleme Güncellemeye ek olarak, oyuncular 11 – 17 Temmuz tarihleri arasında 3.000 BP, 100 AG ve Wild Rave Helmet hediye alacaklar.

"Oyun hizmetleri kesintiye uğramayacaktır. Lütfen ağ bağlantının iyi olduğundan ve cihazında yeterli alan bulunduğundan emin ol."

Apple App Store: 13 Temmuz 01:00 (UTC +0)

Oyunun resmi web sitesinde APK: 13 Temmuz, 01:45 (UTC +0)

Google Play Store: 13 Temmuz 04:00 (UTC +0)

ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Yeni Temalı Mod: Antik Gizem: Yükseliş başladı! İmparator Tapınağının sırlarını keşfet! BLACKPINK'in ilk global sanal konseri PUBG MOBILE'da! Yeni iş birliği şarkısının ilk yayınını kaçırma! Yenilenen Sohbet Özelliği: Sohbet özelliğini tek dokunuşla aç ve arkadaşlarınla gerçek zamanlı sohbetin tadını çıkar!

Temalı Oyun Modu - Antik Gizem: Yükseliş

Firavunun dönüşüyle altın rengi kumlar havayı dolduruyor. Antik Gizemin sırlarını keşfet!

1. Antik Gizemi Keşfet

Hareketli kumlardan yapılmış Firavun Heykeli, yoğun bir kum fırtınasının içinde yeniden ortaya çıkıyor. Mumya Savaşçılar tarafından korunan bu gizemli harabenin her köşesinde tehlike kol geziyor, ancak buranın gizli hazinelerle dolu olduğuna da şüphe yok. Kum Fırtınası Bölgesinde hayatta kalıp büyük zenginliklerle kaçabilecek misin?

Haritalar: Erangel, Miramar, Livik

2. Anıt Gezisi

Hareketli Kum Yolundan geçip İmparator Tapınağına gir ve sırtında Antik Gizemi taşıyan Kum Devinin savaş alanında dolaşmasını sağlamak için taş levhalara sırasıyla basıp uykudaki Antik Gizemi etkinleştir. Mini harita üzerinde rotayı dikkatle izleyerek dilediğin zaman Oyun Alanına geri atla. Antik Gizeme biner, Firavunun taş mühür levhalarını etkinleştirir ve onun imtihanında başarılı olursan ek ganimetler elde edersin!

Haritalar: Erangel

PUBG MOBILE x BLACKPINK İŞ BİRLİĞİ

BLACKPINK grubunun PUBG MOBILE'daki ilk global sanal konseri! Haydi, müzikle birlikte dans edip eğlenelim!

İlk Yayın Zamanı: 22/07 - 24/07

Dönüş Zamanı: 29/07 - 31/07

NİHAİ ARENA

Tüm düşmanlar imha edilene kadar savaşmaya devam et!

Birden fazla turdan oluşan şiddetli ve heyecanlı savaşların keyfini çıkar. 4 turda galip gelen ilk takım maçı da kazanır! Her tur rastgele bir haritada oynanır, bu nedenle düşmanı olabildiğince çabuk imha etmek için takımınla beyin fırtınası yap!

İpucu: Kendini ve takım arkadaşlarını mermilerden korumak için Polis Kalkanını akıllıca kullan.

Başlama Tarihi: 11/08 saat 02:00 (UTC+0) Haritalar: Erangel, Livik Nasıl girilir: Mod Seçimi - Rütbeli - Arena

SOSYAL

Eğlence Parkı

Orta mesafe atış poligonu, keskin nişancı atış poligonu vb. gibi daha fazla menzilli atış talimi seçeneği eklendi. Bakalım kim atışları daha iyi!

Bir Set Deneme Sandığı eklendi. Eğlence Parkında nadir setleri denemek için görevleri tamamla.

2 adet güzel ve nadir Gökyüzü eklendi. Farklı Eğlence Parklarını ziyaret etmeye devam et, bakalım görebilecek misin?

Daha rahatlatıcı bir deneyim sunabilmek adına Eğlence Parkının paket büyüklüğü iyileştirilerek daha fazla sıkıştırıldı!

SOHBET ODASI

Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!

SONUÇ İYİLEŞTİRMELERİ

Artık farklı önemli anlar yaşandığında çeşitli madalyalar kazanılabilir. Sende bu nadir madalyalardan hangileri var? Bir maçtan kendisi ayrılan oyuncular hâlâ savaşmaya devam eden takım arkadaşlarını artık görebilecekler ve sonuç ekranında kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Daha fazla içerik eklemek amacıyla sonuç ekranındaki unvanlar üzerinde tekrar çalışıldı. Oyuncular unvanların üzerine dokunduklarında unvan açıklamalarını görebilecekler. Sonuç ekranına Hareket butonları eklendi. Oyuncular bu butonları kullanarak sonuç ekranında dans edebilir ve takım arkadaşlarıyla kutlama yapabilirler. Eklenen Tümünü Beğen butonu ile takım arkadaşlarına tek dokunuşla hemen Beğeni gönderebilirsin. Takım arkadaşlarına bir Beğeni gönder!

ÖNEMLİ ANLAR

Önemli Anlara durum kaplamaları eklendi, böylece oyuncular kendi durumlarına daha kişisel dokunuşlar yapabilirler!

SEZON

C3S7

Yeni Cycle 3 Sezon 7 başladı! Yeni Antik Gizem: Yükseliş görevlerini tamamla ve hatıra unvanlarının kilidini aç.

Sezon Süresi: 19/07 saat 02:00 - 19/09 saat 23:59 (UTC+0). Sezon Ödülleri: C3S7 Gözlüğü, C3S7 Seti, C3S7 Paraşütü, C3S7 - QBU, C3S7 Maskesi, C3S7 Şapkası. Yeni Sezon Bonus Puan Kartları ve sınırlı süreli Puan Koruması Kartları. Hızla rütbe atlamak artık bir hayal değil!

ROYALE PASS

Royale Pass Month 13: Exo-Genesis

Yeni Royale Pass Month başladı. RP'ye özel bir Eskort Uçak kaplamasını %90 indirimli al ve Süper Puan Görevi iadeleri elde et!

Süre: 19/07 saat 02:00 - 18/08 saat 23:59 (UTC+0)

DİĞER İYİLEŞTİRMELER

1. Silvanus Zırh-X

Silvanus Zırh-X'i (6 Yıldızlı) elde eden oyuncular artık maskeyi envanterlerinde ayrı olarak giyebilirler.

2. Abonelikler

Abonelik özelliği yenilendi ve bazı tek amaçlı kuponlar genel kupon olarak güncellendi. Her gün ilk Klasik Sandık için %75'e varan indirim elde et. İlk kez abone olma ödülü güncellendi.

3. Temel Deneyim