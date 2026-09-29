Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu

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Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan Botsvana- Tunus karşılaşması, sıra dışı bir kaleci performansına sahne oldu.

MAÇA DAMGA VURAN KALECİ: PHOKO

Botsvana milli takımının kalesini koruyan Goitseone Phoko, alışılmışın dışındaki fiziksel görüntüsü ve sergilediği üstün performansla müsabakanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

GÖRÜNÜŞÜ EZBER BOZDU, 7 KURTARIŞ YAPTI

Klasik kaleci profilinden farklı fiziksel yapısıyla sahaya çıkan Phoko, ilk anlarda izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Karşılaşma boyunca Tunus hücumlarına karşı kalesinde devleşen tecrübeli eldiven, art arda yaptığı 7 kritik kurtarışla kalesini gole kapatmayı başardı ve takımının en önemli güvencesi oldu. Phoko, maç esnasındaki alışılagelmişin dışındaki görüntüsüne rağmen sergilediği estetik ve başarılı refleksleriyle futbolseverlerin takdirini topladı.