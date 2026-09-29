Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki disiplin kararını açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA

Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edilen tecrübeli teknik adama 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA TAKIMININ YANINDA OLAMAYACAK

Verilen 1 maçlık ceza doğrultusunda Okan Buruk, Süper Lig'de milli ara dönüşü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde ve soyunma odasında bulunamayacak. Cezasını bu maçla tamamlayacak olan başarılı çalıştırıcı, sonraki haftalarda oynanacak lig karşılaşmalarında ve Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alabilecek.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.