Haberler

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PFDK, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a 1 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki disiplin kararını açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA

Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edilen tecrübeli teknik adama 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA TAKIMININ YANINDA OLAMAYACAK

Verilen 1 maçlık ceza doğrultusunda Okan Buruk, Süper Lig'de milli ara dönüşü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde ve soyunma odasında bulunamayacak. Cezasını bu maçla tamamlayacak olan başarılı çalıştırıcı, sonraki haftalarda oynanacak lig karşılaşmalarında ve Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alabilecek.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Videoları başkalarına yol gösterecek

Sosyal medya fenomeninin acı sonu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsim Gerekmez:

Demek yapı daha devam ediyor çökmemiş. Yoksa bir maçla geçiştirilmez di

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5bvnv895wp:

Onu da erteleyin bari de namınız yürüsün…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız

Yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan fon toplantısında alınan kararları açıkladı: Tam yetkili kurul oluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon toplantısında alınan kararları açıkladı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

Meydan kavgasında araçla kalabalığın arasına daldı

Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray'ın yeni dünya yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

Bu halini unutun! Derya Uluğ imajını tamamen değiştirdi
CHP'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı

Üsküdar'da CHP'ye şok üstüne şok: Meclis üyeliklerini de bıraktı
Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin